31e Fête de l’Humanité Bretagne, un véritable succès !

Affluence des grands jours au parc des expositions de Lorient Agglomération où plus de 4 000 visiteurs se sont retrouvés pendant 2 jours à la 31e Fête de l’Humanité Bretagne les 22 et 23 octobre, à Lanester dans le Morbihan. « Un véritable succès », note Catherine Quéric, présidente de la Fête, en ajoutant : « On a senti le bonheur d’être ensemble, de débattre, de danser et chanter aux concerts des Wampas et de Gauvain Sers, nos têtes d’affiches. »

Une réussite qui donne de l’espoir et est bonne pour le moral des militantes et militants, et en particulier les 200 organisateurs des 4 fédérations bretonnes qui donnent dans compter pour recevoir le public.

Du monde, il y en a eu tout le week-end pour visiter les expositions, dialoguer dans les stands de solidarité internationale, partager les luttes sociales, les luttes écologiques, les luttes pacifistes, les luttes féministes, pour une société débarrassée de toutes les dominations.

Dès le samedi matin, une formation assurée par le CIDEFE et animée par Gladys Grelaud, conseillère régionale PCF, et Stéphane Peu, député PCF de Saint-Denis, a permis à une vingtaine d’élu·e·s, issu·e·s des formations politiques de gauche ou citoyennes et des collaborateurs de groupe, de travailler à la situation du logement en Bretagne, qui comme dans beaucoup de régions connaît une extrême tension et de tracer des perspectives pour intervenir au niveau local, départemental et régional.

Cette fête a été traversée par des énergies positives issues de la volonté de poursuivre et approfondir le rôle du PCF au sein de la Nupes, au cœur d’un mouvement social qui perdure.

Le constat de cette volonté politique a été concrètement traduit lors du débat consacré à la Nupes où Elsa Faucillon, députée communiste, a dialogué avec 300 personnes, en compagnie des représentantes (c’était un débat 100 % féminin) des trois autres formations de la Nupes et d’une « citoyenne non encartée ». Ce temps fort a permis d’affirmer la nécessité du rassemblement de la gauche qui a fait ses preuves aux législatives, tout en s’enrichissant de la diversité des partis qui composent la Nupes et en donnant leur place aux citoyens qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans un parti.

Lors du meeting qui suivait, Fabien Gay, directeur de l’Humanité, faisait entendre une réponse communiste aux défis climatiques et sociaux, avec l’urgence absolue de partager les richesses et de répondre aux attentes d’augmentation des salaires.

Autres débats de cette Fête : Quelles réponses à apporter au niveau des territoires face aux crises traversées (sanitaire, augmentation des dépenses énergétiques alimentaires…) ; un débat sur l’énergie (sujet d’actualité !) ; ou encore sur la santé avec un thème très en lien avec le quotidien (« Rendre le soin aux soignants »).

De l’émotion dans l’espace cinéma dont le thème principal portait sur la guerre d’Algérie, et un grand moment de poésie lors de la projection d’un film réalisé par des habitants d’un quartier de Lorient : « Il n’y a pas d’âge pour dire je t’aime ! ».

Beaucoup de monde encore à la librairie et à la rencontre avec les auteurs présents (Tangui Perron, Maha Hassan et Ismaël Dupont en particulier).

Bref, une Fête « belle et rebelle », qui démontre une nouvelle fois la place importante dans la vie politique bretonne que ce lieu, festif, social, engagé représente.

Philippe Jumeau

secrétaire départemental du PCF Morbihan

porte-parole du PCF Bretagne