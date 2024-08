À Douarnenez, on célèbre les 100 ans de la grève des sardinières

On peut découvrir gratuitement au port-musée de Douarnenez une belle exposition sur la révolte des sardinières. Le centre de cette exposition, la présentation du tableau « La révolte des sardinières » (1926), œuvre du rennais Charles Tillon, militant syndical et peintre amateur, futur grand résistant et dirigeant communiste à l’origine du premier appel du 17 juin 1940 à la Résistance intérieure et de la création des FTP, et trois fois ministre communiste dans les gouvernements issus du Conseil national de la Résistance à la Libération.

On y voit une foule résolue d’ouvrières bretonnes en coiffes blanches porter fièrement le drapeau rouge en avançant vers nous le long de la grève, se détachant progressivement à l’arrière-plan et en queue de cortège d’une falaise, comme si leur force venait du granit, celui dont on forge les têtes dures des « Penn sardin ».

En novembre 1924, quand commence la grève des sardinières de Douarnenez, Charles Tillon a 27 ans. L’ancien ajusteur à l’arsenal de Brest fut mutin du croiseur « Le Guichen » en 1919 par soutien à la révolution bolchevique et est devenu militant communiste en 1921, puis permanent de la CGTU en 1924.

La grève des sardinières de Douarnenez constitue sa première grande mission sur le terrain pour organiser un mouvement social. Charles Tillon continuera son œuvre d’organisation du mouvement de lutte des ouvrières bretonnes et pêcheurs dans le pays bigouden entre 1925 et 1927.

Cette grève est le symbole de l’engagement citoyen et social des femmes, même si l’on n’est pas encore sur une revendication d’égalité salariale complète, ce qu’aurait voulu Lucie Colliard (cette grève féminine inspiratrice du féminisme n’est pas encore à proprement parler une grève féministe). C’est aussi le signe que la résignation n’est plus de mise face aux magnats de l’industrie qui emploient et exploitent, les grandes dynasties industrielles comme Chancerelle ou la famille Béziers.

Douarnenez est désormais un phare du communisme en France. L’élection municipale de 1925 se transforme en plébiscite en faveur de Le Flanchec, qui sera maire jusqu’en 1940 (exclu du PCF en 1937). Au final, ces luttes auront ancré pour longtemps le communisme à Douarnenez et ouvert la voie, après-guerre, à ses maires PCF : Joseph Pencalet, Yves Caroff, Joseph Trocmé et surtout à Michel Mazéas qui dirigea la ville de 1971 à 1995.

À la suite du mouvement de grève, Joséphine Pencalet, ouvrière mobilisée dans la grève, est présentée en quatrième position sur la liste communiste (Bloc ouvrier et paysan) aux élections municipales et élue conseillère municipale en mai 1925. L’élection de Joséphine Pencalet fut annulée par arrêté préfectoral le 16 juin 1925, décision confirmée cinq mois plus tard par le Conseil d’État.

Ismaël Dupont

Article publié dans CommunisteS, N°1007, 28 août 2024.