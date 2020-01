« Que faire face à la mondialisation capitaliste ? Quelle révolution pour un monde de coopération et de partage ? »

C’est le thème des rencontres internationales auxquelles le PCF et la revue Economie et politique invitent Vendredi 7 février de 18 h à 21 h 30 Samedi 8 février de 9 h à 18 h Siège du PCF - 2, place du Colonel-Fabien, Paris

Avec la participation de :

Frédéric Boccara (membre du comité exécutif national du PCF, membre du CESE), Yu Jinsong (ambassade de Chine en France), Marc Botenga (député européen du PTB et coordinateur de la commission Industrie pour le groupe GUE-NGL), Marie-Claire Cailletaud (présidente du groupe CGT au CESE), Annamaria Artner, (Académie hongroise des Sciences), Alexandre Bouzgaline, (université d’État de Moscou), Gladys Hernandez (Centre d’études internationales de La Havane), Yann Le Pollotec (membre du conseil national du PCF), Claude Josserand (CGT Alcatel – Nokia), Stéphanie Gwizdak (syndicaliste, Thalès), Evelyne Ternant (membre du comité exécutif national du PCF), Tibor Sarcey (économiste), Kevin Guillas-Cavan (chercheur, IRES), Bernard Thibault (OIT), Gregory Pastor (coordinateur CGT du groupe GE, secrétaire du comité européen de la division POWER de GE), David Gobé (président de la section cheminots d'ITF), Alain Tournebise (ancien fonctionnaire de l’ONU, ancien membre du CES), Alexandre Derigny (CGT Finances), Hédi Sraïeb (économiste, membre du conseil national d’Al Massar), Yves Dimicoli (économiste), Pedro Paez, un.e Africain.e, Bruno Odent (L’Humanité), Denis Durand (codirecteur d’Économie et politique), Anthony Tetard (CGT Ports et docks, coordinateur Europe d’International Dockworkers Council, Conseil international des travailleurs portuaires), Giorgos Koukoumas (membre du comité central d’AKEL), Vincent Boulet (membre du bureau du PGE), Judit Morva (Parti des Travailleurs de Hongrie), Jean-Marc Durand, membre du conseil national du PCF, Léo Charles, économiste (ATTAC), Paolo Ferrero (PGE, Rifundazione Comunista), Wang Liqiang (Académie chinoise des Sciences sociales), Éric Sellini (CGT Chimie)… Et de nombreux autres invités, syndicalistes, économistes, responsables politiques de France et du monde entier.

Les Szgaboonistes et leur répertoire internationaliste pour leur concert de clôture.

Nous voulons travailler au diagnostic de la mondialisation actuelle, ancré sur un échange d’analyses théoriques. Mais il nous apparaît aussi nécessaire d’identifier de grandes propositions et lignes de batailles communes sur la bataille contre les multinationales, pour une alternative à l’hégémonie du dollar, pour un autre rôle de l’Europe… voire de chercher à s’organiser en ce sens.