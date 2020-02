Barkhane : L'envoi de soldats supplémentaires au Mali doit avant tout être discuté et voté au Parlement

Chaque jour confirme que la solution militaire n'a, depuis 2013, traité aucune cause de la déstabilisation du pays, bien au contraire.

Plutôt que de renforcer sa présence militaire la France devrait plutôt prendre l’initiative de réunir l’ensemble des pays d’Afrique pour trouver, avec eux, des solutions politiques.



Il faut entendre les peuples de la région, les Malien-ne-s qui ne supportent plus la présence militaire étrangère et cherchent des solutions politiques face aux immenses défis sociaux, économiques, environnementaux, et donner des perspectives aux jeunes.



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord,