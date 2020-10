Effroi et révolte après l’attentat de Conflans-saint-Honorine (Fabien Roussel - PCF)

J'apprends avec horreur qu'un enseignant d'histoire géographie a été assassiné aujourd'hui à Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines. Cet attentat abominable suscite en moi effroi et révolte. Je pense ce soir aux proches, à la famille et aux collègues de ce professeur, tué pour avoir exercé son métier.

En ces moments tragiques, la République doit se tenir unie et ferme dans l'affirmation de ses valeurs.

Tous ensemble, unis dans le respect de notre diversité, continuons de faire vivre la richesse de notre République laïque, défendons notre liberté d’expression et ne cédons pas un pouce aux fanatiques et à tous ceux qui chercheront à imposer la haine et à diviser notre peuple.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,