Industrie : Saint-Gobain PAM Canalisation, le gouvernement nous tire une balle dans le pied

Suite à l’alerte du syndicat CGT de l’entreprise Saint-Gobain PAM Canalisation, le Parti Communiste Français dénonce le subventionnement de la société ELECTROSTEEL dans le cadre du plan de relance. Le Parti Communiste Français s’interroge sur la pertinence de ce subventionnement venant implanter un concurrent direct à un fleuron industriel national.

Le Parti Communiste Français considère que la production de solutions complètes de canalisation en fonte est un secteur industriel éminemment stratégique. Il convient de renforcer Saint-Gobain PAM Canalisation, c’est un enjeu majeur de souveraineté.

Alors que l’Inde bénéficie déjà d’un avantage certain en ce qui concerne l’approvisionnement en minerai, alors qu’elle sous-paie ses salariés (salaire moyen 202 € mensuel), et que le gouvernement indien mène une politique particulièrement protectionniste allant même jusqu’à interdire la vente de tuyaux non indiens sur son territoire, le gouvernement français, quant à lui, subventionne grassement l’implantation d’une unité de production indienne dans notre pays.

Où est la fameuse réciprocité tant vantée par Bruxelles et le Président de la République ?

La société ELECTROSTEEL, condamnée à plusieurs reprises par la Commission Européenne pour dumping, prévoit l’installation d’une unité de production de 80 000 tonnes et la production de 200 emplois. Le Parti Communiste Français craint que cette unité de production serve de cheval de Troie afin d’écouler une production indienne bien plus importante. Quant aux créations d’emplois, aucune garantie n’est apportée dans la durée et combien seront supprimés en Lorraine ?

Face à celui, le Parti Communiste Français exige le non-versement de la subvention à ELECTROSTEEL et propose une véritable politique industrielle à partir de nos filières en s’appuyant sur l’expérience et les savoir-faire des salariés de nos fleurons industriels tels que Saint-Gobain PAM Canalisation.