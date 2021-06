Le PCF appelle à la prolongation de la trêve hivernale et à la fin des expulsions locatives (Ian Brossat - PCF)

À l’heure où de très nombreuses familles sont confrontées à la précarité, les expulsions locatives reprennent aujourd’hui. Le droit au logement est un droit universel, reconnu par notre Constitution. Et pourtant, notre pays compte, selon la Fondation Abbé Pierre, au moins 30 000 ménages qui pourraient être jetés hors de chez eux en 2021.

C’est là le résultat des politiques d’austérité et du désengagement de l’État.

Depuis 2017, plutôt que de s’attaquer aux causes du mal-logement, la spéculation immobilière et le manque chronique de logements sociaux, Emmanuel Macron fragilise les plus modestes et le mouvement HLM.

Les réformes successives des APL ont conduit à augmenter le taux d’effort des ménages et diminuer les capacités de financement des organismes HLM, les aides à la pierre ont été atrophiées, le modèle du logement social a été durablement déstabilisé.

À ce stade, le plan de relance ignore le logement social et à travers lui, les familles modestes et de la classe moyenne. Cette année encore, 1,3 milliards d’euros ont été amputés dans le budget du logement social.

Dans le contexte de crise sanitaire, le gouvernement aurait dû décider d’interdire les expulsions locatives. Au lieu de cela, le Ministère du logement a publié une circulaire demandant que toute expulsion soit accompagnée « d’une proposition d’un autre logement ou à défaut d’une proposition d’hébergement le temps qu’une solution plus pérenne soit trouvée. »

Malheureusement, cette circulaire ne passe pas l’épreuve de la réalité. Comment concevoir des solutions d’hébergement au vu du manque crucial de logements sociaux et de places dans les dispositifs d’accueil d’urgence ou de réinsertion sociale saturés ?

Le Parti Communiste Français soutient pleinement les Maires prenant des arrêtés pour s'opposer aux expulsions et en appelle au gouvernement pour que la trêve hivernale soit prolongée.

Fabien Roussel, candidat à l’élection présidentielle, propose de mettre sous protection toutes les personnes menacées d’expulsion locative à plus ou moins brève échéance en interdisant celles sans proposition de relogement. 2021 doit être une année « zéro expulsion ».

Ian Brossat, Porte parole du PCF,