Le PCF condamne le coup d’État militaire en cours au Soudan et exige le retour à la transition démocratique

Depuis plusieurs heures, le Soudan connaît de graves évènements qui suscitent consternation et colère. Ce lundi 25 octobre 2021, des hommes armés ont pris en otage le premier ministre, Abdallah Hamdok, qui a refusé de soutenir les militaires dans leur volonté de mettre un terme à la transition démocratique issue du mouvement populaire d’avril 2019. Celui-ci avait reversé la dictature d’Omar El-Béchir.

La majorité des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté, qui chapeaute la transition au Soudan, ont été arrêtés, Internet est coupé et des soldats ont pris d’assaut le siège de la radio-télévision d’Etat. Le général Abdel Fattah al-Burhane, est l’instigateur de ce coup de force et a annoncé la dissolution des organes de transition et décrété l’état d’urgence.

Le Parti communiste français (PCF) condamne avec la plus grande vigueur le coup d’État militaire au Soudan, exige la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok, des ministres et des membres civils du Conseil de transition.

Le PCF apporte son soutien au peuple soudanais, aux forces démocratiques, au Parti communiste soudanais qui se dressent avec courage et détermination contre le coup de force des militaires, par des manifestations pacifiques qui subissent une répression meurtrière. Il appelle à mettre en échec tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, tentent de restaurer l'ordre ancien afin que leurs intérêts économiques et de puissance soient préservés.

Le PCF demande au président Emmanuel Macron et au gouvernement français de soutenir le peuple soudanais dans cette épreuve qui le menace de voir rétablie la dictature.