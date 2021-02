Le PCF se félicite de la nomination de Pap Ndiaye à la direction du musée d’histoire de l’immigration

Le PCF se félicite de la nomination Pap Ndiaye à la direction du musée d’histoire de l’immigration au Palais de la Porte-Dorée.

Pap Ndiaye est un universitaire internationalement reconnu pour ses travaux sur l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. Ses travaux s'intéressent également à l'histoire et à la sociologie des populations noires en France. Succédant à Benjamin Stora, historien lui aussi, Pap Ndiaye est convaincu qu’il faut interroger les rapports de domination hérités de la période coloniale et esclavagiste pour lutter contre un racisme qu’il qualifie, à juste titre, de structurel.

Dans ses écrits, il prône la convergence des luttes et la nécessité de lier la question raciale aux rapports de classe et de genre, sans les opposer.

Nous ne pouvons que souhaiter que la visibilité que va lui conférer une telle nomination fasse avancer ces questions pour faire reculer durablement le racisme.