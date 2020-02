Le PCF soutient les organisations de jeunesse mobilisées le mercredi 5 févier et condamne la répression policière et administrative à l’encontre des jeunes en lutte

Onze organisations de jeunesse appellent ensemble ce mercredi 5 février 2020 à une mobilisation de la jeunesse partout dans le pays pour obtenir le retrait du projet Macron sur les retraites et, plus largement, exprimer son rejet de toutes les attaques menées contre ses droits.

Retraites à points, réforme de l’UNEDIC, diminution des aides sociales, réforme du bac, précarisation de la recherche dans la loi de programmation pluriannuelle… les jeunes sont, avec le monde du travail, la cible du projet de société réactionnaire que travaillent à mettre en place E. Macron et sa majorité.

Face à la mobilisation des jeunes contre la mise en cause de leurs droits, le pouvoir se livre à une répression disproportionnée, y compris contre des mineurs : policières avec des arrestations pour « feux de poubelles », administratives avec des sanctions scolaires à l’égard des jeunes ayant osé participer à des mobilisations dans leurs établissements.

La jeunesse ne veut pas se taire et elle a raison !

Le PCF, avec ses militant-e-s et ses élu-e-s, soutient l’appel à la mobilisation de la jeunesse ce 5 février et sera aux côtés de tous les jeunes victimes de sanctions et de répression du fait de leur engagement dans le mouvement social.