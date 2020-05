Municipales Aubervilliers : le PCF appelle au Rassemblement des listes de gauche avec Mériem Derkaoui pour battre la droite

Face à la crise sanitaire qui a frappée durement la Seine-Saint-Denis et la ville d'Aubervilliers, les politiques de solidarité, de services publics, de protection des plus fragiles qui sont les marqueurs de cette ville de gauche forgée par l'histoire du mouvement ouvrier et communiste ont fait la preuve de leur utilité.

Le PCF appelle les habitants et habitantes d'Aubervilliers à la mobilisation pour que leur ville poursuive cet engagement de gauche auprès de sa population avec le rôle historique de la composante communiste mais aussi des autres forces de gauche dans l'histoire de la ville. Mériem Derkaoui maire de la ville et militante communiste est en capacité aujourd'hui de rassembler l'ensemble des listes de gauche de la ville pour empêcher la droite sous toutes ses formes ou un aventurier de conquérir la mairie. La division des familles de gauche ne sert que la droite et les Macronistes. Elle va à l'encontre de l'intérêt des populations, il est encore temps au second tour d'empêcher la droite de gagner.

Les habitantes et habitants d'Aubervilliers ont plus que jamais besoin de poursuivre l'histoire de la gauche dans leur ville avec leur maire et une majorité rassemblée au conseil municipal qui les protègent et les défendent.

La liste conduite par Mériem Derkaouisoutenue par le PCF, EELV, le PRG et la FI, doit maintenant être rejointe par toute la famille communiste, le PS et par l'ensemble des citoyens engagés dans les différentes listes de gauche. Ensemble, ils peuvent écrire une nouvelle page de l'histoire de la gauche à Aubervilliers.



Cette unité nouvelle donnera de la force à Aubervilliers et à ses habitantes et habitants. C’est avec cette ambition, que le PCF appelle à travailler, en étant rassemblés et unis au côté de Mériem Derkaoui, et d’une équipe municipale renouvelée.