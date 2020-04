Pour un Plan de relance de l'art , de la culture et de l'éducation populaire

C'est d'un véritable Plan de relance de l'art , de la culture et de l'éducation populaire dont nous avons besoin. Il doit concerner en priorité notre service public; il doit prévoir des aides fléchées vers l'emploi et les auteurs; il doit enfin se préoccuper des entreprises artistiques et culturelles du 1/3 secteur, librairies et éditions, compagnies du spectacle vivant, tissu associatif culturel et socio-culturel.... Ce plan de relance exige des moyens publics à la même hauteur que ceux consentis à la relance industrielle. Il doit aussi mettre à contribution en les taxant les GAFAM. En clair ce plan doit annoncer que la Nation a impérativement besoin de l'art et la culture pour sortir de la crise actuelle et surtout pour inventer un autre avenir.