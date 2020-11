Présidentielle États-Unis : Sans attendre la fin du dépouillement, Donald Trump choisit le passage en force (PCF)

Ce matin, Donald Trump, avant même la fin du dépouillement qui va durer sans doute jusqu'à ce vendredi, se proclame vainqueur de l'élection et annonce un recours à la Cour suprême. Cette tactique tient non seulement d'une tentative de vol des voix des électeurs mais aussi d'un jusqu'auboutisme – de fait, un coup de force – qui peut mener le pays au pire.

Donald Trump, qui a multiplié les mensonges, accusations gratuites, calomnies en tout genre, provocations et appels à la haine, est depuis le début de la campagne décidé à contester le scrutin et sa légitimité au risque de déstabiliser un pays déjà en proie à de profondes divisions et fractures qui s'expriment aussi dans le vote.

La période qui s'ouvre, jusqu'à vendredi 6 novembre mais qui peut se prolonger jusqu'au 6 janvier, jour de la proclamation des résultats du scrutin par le Congrès, s'annonce des plus troublées notamment du fait des nombreux recours que les Républicains et trumpistes sont en train de déposer. De plus, nombre de milices et groupes d'extrême-droite sont bien résolus à entretenir un climat de violences politiques, verbales et physiques, les plus délétères.

A cette heure, le Parti communiste français tient tout d'abord à exprimer sa pleine solidarité avec les millions d'électrices et d'électeurs, défenseurs des droits humains, sociaux et démocratiques,

défenseurs de l'environnement et militant-e-s de la transition écologique, et avec les forces progressistes, qui se sont mobilisés pour faire barrage à Donald Trump et qui, aujourd'hui, ont à défendre la transparence et le respect du scrutin.

Quelle que soit l'issue de l'élection, le score obtenu par J. Biden doit beaucoup à une mobilisation citoyenne exceptionnelle à l'occasion de ce scrutin, en particulier parmi les jeunes et primo électeurs et électrices. C'est dans la poursuite et l'élargissement de leur mobilisation et de l'action des mouvements sociaux et citoyens qu'une perspective neuve, de gauche, pourra à l'avenir s'ouvrir dans ce pays touché de plein fouet par la crise économique, sociale, politique et sanitaire. Ces forces de transformation sociale et d'émancipation sociale trouveront à leurs côtés, en France, le PCF.

Le PCF appelle les citoyen-ne-s de France, les forces démocratiques, les forces de l'émancipation humaine et de la transformation sociale à rester des plus vigilant-e-s, à manifester leur solidarité avec les citoyen-ne-s étasunien-ne-s qui rejettent les politiques rétrogrades, xénophobes, racistes et autoritaires de Trump de même que le règne de la peur que son camp cherchera à prolonger par tous les moyens.