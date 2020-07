Rachat de Bombardier : les salariés d'Alstom ne doivent pas être pris en otages (Fabien Roussel - PCF)

Engagé depuis février dans le rachat de Bombardier, Alstom vient donc d'annoncer qu'il était prêt à vendre son usine de Reichshoffen, pour « contourner » l'obstacle d'une « potentielle position dominante » sur le marché des trains régionaux. Une perspective rédhibitoire aux yeux de la Commission européenne, dont l'accord est indispensable pour ce projet. Au nom de la concurrence libre et non faussée, 800 salarié.es, leur famille et un outil industriel sont sacrifiés aujourd’hui. C’est une décision inacceptable, imposée par l’Union européenne au nom de traités européens qui tuent notre industrie.