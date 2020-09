Soutien total à Danielle Obono salie et humiliée ! Non au racisme et au révisionnisme !

Une fois de plus, le journal Valeurs Actuelles connu pour sa ligne éditoriale raciste, xénophobe, romophobe et islamophobe fait scandale. L'unanimité, ou presque de la réprobation est porteuse d'espoir pour le mieux vivre ensemble demain. Le directeur de la publication doit désormais rendre des comptes car un tel acte tombe sous le coup de la Loi Gayssot contre le racisme. L'Etat devrait se porter partie civile et déposer plainte plutôt que de labourer le terrain de l'extrême droite avec son projet de loi contre les séparatismes.

Car ce journal d'extrême droite est un habitué du genre, connu aussi pour ses unes nauséabondes sur des femmes politiques comme Christiane Taubira, Najet Belkacem, a franchi un nouveau pas dans l'abject : sous prétexte d'une fiction, la député insoumise Danielle Obono, enchaînée comme une esclave, expérimente la responsabilité des africains dans les horreurs de l'esclavage avant d'être sauvée par un religieux catholique blanc : cette fiction humiliante et dégradante pour une élue de la république vise, de surcroît, à atténuer la responsabilité des états occidentaux dans l'organisation de la traite négrière alors que c'est le commerce triangulaire reconnu comme crime contre l'humanité qui leur a permis d'assoir leur domination sur le monde en enfermant l'Afrique dans le sous-développement.



Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le journal pour injures à caractère raciste et c’est une bonne chose ! Contre le racisme il ne faut jamais baisser la garde. Le PCF réaffirme un soutien inconditionnel à Danielle Obono et entend participer aux manifestations de protestation et de solidarité qui pourraient être initiées.