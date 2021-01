Vaccins/Brevets : Le PCF salue la résolution du Conseil de l’Europe et appelle à dépasser le système de brevets pour sortir de la pandémie

Alors que, sur les recommandations des ARS, les centres de vaccination ferment et deprogramment les rendez-vous, et que la France et l’Europe sont en train de gérer une pénurie de vaccin tout en envisageant des reconfinements, les gouvernements doivent taper du point sur la table et obtenir des laboratoires la possibilité de produire les vaccins notamment en France.

Le PCF salue d’ailleurs la résolution sur les vaccins du Conseil de l'Europe et appelle à rejoindre l'initiative citoyenne européenne pour en faire des biens communs de l'humanité.



Dans sa résolution adoptée, le 27 janvier 2021 sur les vaccins contre la Covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques le Conseil de l'Europe appelle à faire des vaccins contre la Covid 19 un bien public mondial, rejoignant en cela les recommandations de l'OMS.



L'Assemblée a également adoptée à une large majorité (72 voix en faveur 16 contre) un amendement porté par la groupe de la Gauche Unitaire Européenne (auquel le PCF est associé) demandant « de surmonter les obstacles et les restrictions découlant des brevets et des droits de propriété intellectuelle, afin d'assurer la production et la distribution à grande échelle de vaccins dans tous les pays et pour tous les citoyens ».

Il est grand temps de dépasser le système de brevets pour sortir de la pandémie.



Aujourd'hui, nous devons offrir des perspectives aux citoyens. Cela passe par la mise en commun des connaissances et de la production de vaccin, notamment en réquisitionnant les entreprises telles que Sanofi. Seule une réponse collective et globale nous permettra de sortir de cette crise. C'est tout le sens de l'initiative citoyenne européenne #PasdeProfitsurlaPandemie #Right2Cure lancée en novembre dernier par le PCF avec des organisations syndicales, associatives et des partis politique de toute l'Europe.



Nous appelons donc chacun et chacune à s'engager dans cette campagne en signant et en diffusant la pétition : https://noprofitonpandemic.eu/fr/