"L'événement de la présidentielle, ce sera un candidat communiste" (Fabien Roussel au JDD

Le patron du PCF, Fabien Roussel, ambitionne d'être le premier candidat communiste à la présidentielle depuis 2007. Et de "créer la surprise".

https://www.lejdd.fr/Politique/fabien-roussel-secretaire-national-du-pcf-levenement-de-la-presidentielle-ce-sera-un-candidat-communiste-4032788

Numéro un du Parti communiste (PCF) depuis novembre 2018, député du Nord, ­Fabien ­Roussel a un plan : être désigné candidat par les militants, le 9 mai ; représenter sa formation à la présidentielle, pour la première fois depuis 2007 ; et tailler des croupières à Jean-Luc ­Mélenchon. Explications.

Pourquoi vouloir absolument être candidat du PCF à la présidentielle?

J'ai une ­conviction : présenter cette candidature aux Français en 2022 répond à un besoin. La crise sanitaire et économique que nous vivons impose encore plus de sortir des logiques de profit, de ce système économique qui exploite autant les hommes et les femmes que la planète. J'ai le sentiment que les valeurs de droite et d'extrême droite dominent en France. Cela me meurtrit. Avec cette candidature, j'ai l'ambition de créer la surprise, en particulier à gauche. Je souhaite porter ce combat pour que les valeurs de solidarité, de générosité et de justice redeviennent majoritaires. Le programme que je porterai sera celui d'une République sociale, laïque, écologique et féministe.