Pouvoir d’achat : les communistes se mobilisent partout en France pour interpeller l’Etat

Face à l'urgence sociale, accélérée par la flambée des prix de produits de première nécessité (particulièrement ceux du gaz, de l'électricité, des carburants) et à l'appel de Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle, les communistes se mobilisent partout dans le pays pour interpeller l'État et exiger des mesures immédiates en faveur du pouvoir d'achat.

De premiers rassemblements ont eu lieu dans toute la France devant les préfectures et sous-préfectures (Le Havre, Cherbourg, Nevers, Clermont-Ferrand,...) pour exiger :

la baisse immédiate de 50 centimes du prix des carburants en agissant sur les différentes taxes;

la baisse de 30 % des taxes sur le gaz et l'électricité

l'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux.

Ces exigences répondent à une urgence : les familles et les salarié-es n'en peuvent plus et les quelques chèques arrachés au gouvernement ne suffisent pas à répondre à la situation réelle de millions de françaises et de français.

De nouveaux rassemblements auront lieu le week-end prochain et les suivants (Bordeaux, Marseille, Créteil, Moulins, Thouars…).

Fabien Roussel, lui, sera présent ce lundi à 10h devant la Préfecture de Lille.

Les communistes sont déterminés à rassembler le plus largement pour que ces propositions soient entendues et mises en oeuvre tout de suite par le gouvernement, jusqu'à lors plus prompt à faire d'immenses cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes multinationales qu'à satisfaire les attentes populaires.

Plus durablement, c'est à une nouvelle politique qu'il va falloir s'atteler, qui permette à chacun de vivre dignement de son travail, aux jeunes d'accéder à des emplois stables, aux populations de disposer partout de services publics de qualité, au pays de se doter, de nouveau, d'une industrie assurant notre souveraineté et répondant aux besoins de la société.

Elle implique de réorienter radicalement les richesses vers la satisfaction des besoins des femmes, des hommes, des jeunes plutôt que de toujours gaver les plus riches et les marchés financiers, et de confier de vrais pouvoirs de décision aux citoyens et au monde du travail.

Ce sont les axes de cette politique et les propositions immédiates que présentera Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle, lors du grand rassemblement organisé le 21 novembre prochain Place Stalingrad à Paris (19e) à partir de 13h.