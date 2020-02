International

Afghanistan : L'accord USA-Talibans ne vise que la sauvegarde des intérêts américains au Moyen-Orient

Négocié sans le gouvernement ni aucun représentant du peuple afghan, l'accord annoncé par Donald Trump, au nom des États-Unis, avec les Talibans, ne ramènera ni la paix, ni la démocratie, ni la prospérité. Il s'agit d'un sordide marchandage qui ne vise que la sauvegarde des intérêts américains au Moyen-Orient.

En échange d'un accord de dupes, qui prétend endiguer Al Qaïda et l’État islamique dont on connaît les ambitions régionales, Washington laisse libre cours aux seigneurs de guerre qui ont fragmenté et assommé leur pays par des violences continues.

Après avoir conduit une abominable guerre destructrice, véritable matrice de l'expansionnisme djihadiste, les États-Unis se désengagent au terme de vingt ans de vaine occupation militaire. Ils laissent en héritage la misère, l'humiliation et la ruine, véritable terreau pour le retour au pouvoir des forces obscurantistes de sinistre mémoire pour le peuple afghan.

Les choix stratégiques de D. Trump en Afghanistan répondent aussi à une diplomatie électoraliste lourde de conséquences explosives dans l'ensemble du Moyen-Orient.

L'alignement de la France sur les États-Unis la rend co-responsable de ce bilan désastreux. Il en résulte ici comme ailleurs une perte d'influence dans la région.

Des forces progressistes et démocratiques au sein de la société afghane se battent pour faire prévaloir d'autres choix, reconstruire leur pays et mener une vie digne. Le Parti communiste français leur exprime son soutien et sa pleine solidarité.

Parti communiste français

Paris, le 17 février 2020