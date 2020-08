International

ALGERIE : INIQUE CONDAMNATION DU JOURNALISTE KHALED DRARENI (PCF)

Khaled Drareni qui dirigeait le site d'information en ligne "Casbah

Tribune" et qui collaborait comme correspondant à TV5 Monde vient d'être

condamné à trois ans de prison. Le pouvoir algérien ne lui pardonne pas

d'avoir couvert les manifestations du Hirak.



Les persécutions dont il a été l'objet pendant plusieurs mois, les

accusations ignobles de collusion avec des puissances étrangères ne

visent qu'à museler les médias indépendants et à briser les dirigeants

de cet exceptionnel mouvement de protestation.



Avec la Covid-19 et la fin provisoire des mobilisations, le pouvoir

algérien s'est acharné à multiplier les interpellations et les

condamnations, toutes marquées par leur brutalité et leur dureté.

Ces décisions à caractère politique ne trompent personne. Elle suscitent

dans toute l'Algérie une profonde colère d'autant que la situation

économique ne cesse de se dégrader en raison de la chute des cours des

hydrocarbures, du contexte sanitaire inquiétant mais aussi de la

corruption et de la gabegie de la classe dirigeante.



Le Parti communiste français (PCF) réclame la libération de Khaled

Drareni et de tous les prisonniers politiques algériens du Hirak. Le PCF

exprime sa solidarité totale avec la lutte du peuple algérien.

Parti communiste français,

Paris le 12 août 2020