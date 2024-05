Annonces du Garde des Sceaux - Attaquons la criminalité financière pour gagner contre les mafias !

Le ministre de la Justice a dévoilé récemment un plan de lutte contre la criminalité organisée. Parmi les mesures évoquées : la création d'un parquet national dédié et d'un statut de "repentis" pour les trafiquants de drogue avec à la clef allègement de peine et changement d’identité facilité. Le nouveau parquet, le "Pnaco", "viendrait renforcer l’arsenal judiciaire pour mieux lutter contre la délinquance du haut du spectre", a expliqué le garde des Sceaux, évoquant aussi l’éventuelle création d’un crime d'"association de malfaiteurs en bande organisée", passible de vingt ans de réclusion.

L'ancien procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, nommé il y a quelques jours conseiller spécial du ministre, sera quant à lui chargé d'une concertation en vue de définir les contours de cette réforme, dont les détails seront présentés en octobre.

Les communistes saluent ces annonces qui contribueront à renforcer l’arsenal d’outils à disposition des enquêteurs et des magistrats. Nous serons cependant attentifs à de potentiels écueils relayés par les professionnels et qui pourraient réduire l’impact de ces réformes : le premier étant d’alléger injustement la peine des criminels les plus dangereux, le second étant d’accorder une valeur probatoire à tout témoignage allant dans le sens d’une résolution rapide d’une affaire.

Pour gagner la bataille contre les mafias les communistes appellent en parallèle à une mobilisation générale permettant de lutter efficacement contre la criminalité financière qui domine le crime et en est souvent l’ultime finalité. L’argent sale comme les narcotraficants trouvent refuge dans des paradis fiscaux tels que le Panama, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. En s’appuyant notamment sur le contrôle des mouvements de capitaux (liste des paradis fiscaux, interdiction des transactions vers les sociétés offshore, sanction contre les auteurs de ces montages « exotiques ») ou encore le renforcement des effectifs de police affectés à la lutte contre la délinquance financière et économique en lien avec le fisc et la justice financière. Nous soutenons une meilleure coopération entre services de Police s’appuyant notamment sur les services dédiés Europol & Interpol. Nous préconisons par ailleurs un renforcement en effectifs et moyens des douanes, en réaffirmant leurs missions de contrôle des importations pour lutter contre les trafics de marchandises, d’armes, de drogues et d’êtres humains.