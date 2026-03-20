Argenteuil : le PCF retire son soutien à la liste conduite par M. Yassin Zeghli

Le PCF a appris par voie de presse la condamnation de M. Yassin Zeghli le 13 janvier 2023 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences conjugales commis en 2018 sur sa compagne.

Ces faits dont ni les militants locaux, ni la direction fédérale ou nationale du PCF n’avaient connaissance, constituent une atteinte aux valeurs fondamentales d’intégrité et de dignité humaine au cœur de l’engagement du PCF, de ses élu.es, de ses militants.

Ils sont totalement incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif local alors même que les municipalités sont en première ligne dans la protection des femmes et la promotion de l’égalité femme-homme. Ils jettent l’opprobre sur l’ensemble de la liste « Nous les Argenteuillais.es » et les engagements qu’elle a portés dans cette campagne.

En conséquence, fidèle à son combat inlassable contre les violences faîtes aux femmes, le PCF retire son soutien à la liste conduite par M. Yassin Zeghli et lui demande s’il est élu à l’issue de ce second tour, de démissionner immédiatement de son mandat.

Parti communiste français

Le 20 mars 2026