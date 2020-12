focus

Fabien Roussel, invité de la matinale de BFM TV et RMC jeudi 17 décembre à 8h30

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord sera l'invité, jeudi 17 décembre 2020 à 8h30 de Jean-Jacques Bourdin sur la matinale de BFM TV et RMC.

Centenaire du PCF et crise sanitaire, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, répondra aux questions Jean-Jacques Bourdin, jeudi 17 décembre à 8h35 dans la matinale de BFM TV et RMC.

Vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux avec @BFMTV @RMCinfo et #BourdinDirect