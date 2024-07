Avec Julien Léger gagnons un député communiste du Nouveau Front populaire dans le Val-de-Marne !

Dimanche dernier, le résultat du premier tour des élections législatives anticipées, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, a raisonné comme un coup de tonnerre dans l'ensemble du pays. Dans la 5e circonscription du Val-de-Marne, notre camarade Julien Léger, candidat communiste pour le Nouveau Front populaire, est arrivé en deuxième position avec 22 657 voix, soit 37,2 %, dépassé d'une courte tête par Mathieu Lefèvre, candidat de la Macronie, avec 23 416 voix, soit 38,5 % ; le RN, quant à lui, fait un score historique en rassemblant 12 401 voix, soit 20 % des électeurs.

Dimanche 7 juillet nous assisterons donc à une triangulaire où tout est possible et bien évidemment la victoire. Avec 9 000 voix de plus qu'aux législatives de 2022 où notre camarade Julien Léger portait déjà la candidature, nous enregistrons une forte progression et cela dans toutes les villes de la circonscription, même dans les plus ancrées à droite historiquement comme Bry, Nogent et Le Perreux.

À Champigny nous sommes en tête et majoritaire avec 53 % des voix. Nous avons gagné à Champigny plus de 4 500 voix et nous dépassons la barre des 10 000 voix ! C’est historique ! Cela n’aurait pas été possible sans l’engagement formidable de toutes les forces composantes du Nouveau Front populaire, des militants communistes venus de toutes les sections du département et bien au-delà, de leurs élu·es, de la Jeunesse Communiste du Val-de-Marne, des partenaires insoumis, socialistes, écologistes, et bien sûr des femmes et des hommes, citoyennes et citoyens de nos quartiers populaires qui ne veulent plus d'un député macroniste qui les méprise, ni de l'extrême droite et son projet mortifère.

Durant la première semaine de cette campagne expresse, nous avons occupé le terrain avec de multiples initiatives militantes quotidiennes : porte-à-porte géants, marchés, boîtages, initiatives publiques, points fixes devant nos entreprises et lieux de transports et sur tous les points stratégiques de la circonscription. Notre campagne de terrain au plus près de la population a repris sans attendre dès le lendemain du 1er tour avec encore plus de force et d'engagements militants et citoyens. La dynamique ne se dément pas, mais rien n'est encore gagné !

Dimanche prochain 7 juillet, notre camarade Julien Léger, candidat communiste du monde du travail, du pouvoir d'achat, du service public maintenu et renforcé, de l'école gratuite pour toutes et tous, de la transition écologique et du bien-vivre ensemble dans une République sociale, démocratique, fraternelle et inclusive, débarrassée de toutes formes de racisme, affrontera la droite extrême et l'extrême droite dans une triangulaire inédite où l'écart de voix entre Julien et Mathieu Lefèvre, serviteur zelé de la Macronie, n'est que de 759 voix.

Ces voix, les communistes du Val-de-Marne vont aller les chercher une par une, ville par ville, quartier par quartier, pour que dimanche prochain, dans cette période bien sombre pour notre République, un député communiste combatif et populaire puisse siéger à l'Assemblée nationale !

Pour la fédération du Val-de-Marne

Pierre Chauvin

responsable à la Vie du Parti

Article publié dans CommunisteS, N°1003, 3 juillet 2024.