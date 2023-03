Bac : le PCF renouvelle la demande des enseignants pour décaler les épreuves en fin d'année scolaire

Malgré les demandes répétées des organisations syndicales et disciplinaires enseignantes, les épreuves des spécialités du bac se tiennent à partir d'aujourd'hui. Pour le ministre, peu importe le mouvement social interprofessionnel, peu importe le droit de grève, ces épreuves doivent se tenir afin de pouvoir être comptabilisées dans l'outil de sélection qu'est Parcoursup.

Nous souhaitons bonne chance aux élèves de Terminale qui passent ces épreuves dans des conditions difficiles. Et nous renouvelons la demande des enseignants pour que ces épreuves se tiennent en fin d'année scolaire, en même temps que les épreuves de Philo et le grand oral afin de donner à chacune et chacun les mêmes chances d'obtenir les meilleures notes possibles pour l'obtention du bac.

Nous renouvelons notre demande d'abandonner Parcoursup, outil de sélection et de discrimination et de permettre à chaque bachelier de poursuivre des études supérieures dans la filière de son choix.

Notre pays a tant besoin d'une jeunesse formée, de citoyennes et de citoyens éclairés et conscients des grands défis de notre époque.