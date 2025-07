Le ministre de l’Intérieur souhaite présenter un projet de loi visant à élargir les compétences des polices municipales, à la suite du Beauvau des polices municipales engagé depuis plusieurs mois maintenant.

Le Parti communiste français regrette que l’État se désengage de plus en plus de son rôle concernant la sécurité en transférant cette compétence aux communes. Nous ne sommes pas opposés par principe à l’évolution des missions de la police municipale, mais nous demandons que l’État assume pleinement ses responsabilités en matière de sécurité et de tranquillité publique, qu’il affirme le rôle central de la police nationale en lui donnant les moyens nécessaires, notamment en déployant une police de proximité.

C’est pourquoi le PCF exprime sa grande vigilance face à plusieurs dérives possibles :

• Un risque de confusion croissante entre missions de police nationale et missions de police municipale, alors que les polices municipales ne disposent ni des mêmes formations, ni des mêmes moyens, ni des mêmes statuts,

• Un danger accru de concurrence entre les territoires, de sécurité à plusieurs vitesses et de désengagement de l’État sur les secteurs les mieux dotés sans garde-fou en la matière.

• Une absence d’approche globale sur les thématiques de la sécurité se faisant au détriment des politiques de prévention, de justice sociale et de cohésion territoriale.

• L’absence criante d’un volet social dans les discussions du Beauvau des polices municipales. Alors que les syndicats soulignent l’absence de réponses sur la revalorisation des carrières, les rémunérations, retraites, la protection statutaire et la prévention des risques professionnels, le gouvernement reste sourd aux attentes légitimes des agents.

• Un transfert de charges de l’État vers les collectivités territoriales, sans compensation financière suffisante, alors même que ces dernières voient leurs budgets constamment prélevés et leurs marges de manœuvre réduites.

Pour le Parti communiste français, la sécurité doit rester un droit garanti par l’État, avec des moyens renforcés pour la police nationale à l'heure de l'internationalisation de la criminalité, pour la justice, la prévention et les services publics. Le PCF appelle donc le gouvernement à :

• Garantir un cadre précis des compétences des polices municipales, afin d’éviter toute confusion avec la police nationale ;

• La création d’une police de proximité avec un plan d’embauches et de formation de 60 000 agents ;

• Mettre en adéquation les exigences de formation avec les missions opérées par les agents ;

• Engager un véritable dialogue social pour améliorer les conditions de travail, la formation, la sécurité et la reconnaissance statutaire des agents municipaux ;

• Stopper les ponctions financières déployées auprès des collectivités, sans quoi ce sont une fois encore les habitantes et habitants qui feront les frais des arbitrages budgétaires.

Le Parti communiste français continuera de défendre une conception de la sécurité fondée sur l'égalité républicaine, la justice sociale, la prévention et la solidarité, et restera vigilant face à toute dérive qui fragiliserait les collectivités et les droits des citoyens.

Parti communiste français

7 juillet 2025