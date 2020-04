Courrier au préfet du Finistère sur les besoins en terme d'hébergement d'urgence

A Brest, le 2 avril 2020

Monsieur le préfet du Finistère, Monsieur Lelarge

La fédération du PCF Finistère souhaite vous interpeller sur les besoins en terme d'hébergement d'urgence, de protection et de mise à l'abri des plus vulnérables, des victimes de violences intrafamiliales, des sans-abris, dans ce contexte de crise sanitaire qui tend à aggraver les inégalités et les problèmes de couples et de violences familiales.

Nous allons proposer aussi à l'ensemble des élu.e.s communistes de nos collectivités, et aussi aux militants et responsables de section dans les communes où nous n'avons pas d'élu.e.s, d'interpeller les équipes municipales et les maires sur cette question concernant les moyens d'information, de prévention, d'accueil, d'écoute des victimes de la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales, et sur l'évolution des possibilités d'hébergement d'urgence en ces temps de crise sanitaire.

Bien cordialement,

Ismaël Dupont, secrétaire départemental de la fédération du Parti Communiste Français du Finistère