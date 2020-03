Covid-19 - Idées pour passer le temps en s'émancipant

A l'image de Jean Ferrat qui ne chantait pas "pour passer le temps", nous vous proposons de ne pas être confiné.e.s pour passer le temps :)

Vous trouverez donc ici divers liens pour ces prochains jours (semaines), des liens qui nous l'espérons vous permettront de passer le temps différemment : avec les outils que le Parti propose, mais aussi en plongeant dans l'immensité de la culture française entre lectures, tableaux et chants, et en pensant aux plus petit.e.s, que nous devons émerveiller et ouvrir à la réflexion, loin des éternels dessins animés proposés à la télé.

Et si vous aussi, vous avez des idées, des liens, n'hésitez pas à nous les partager !



C'est pour l'instant assez général, mais nous n'oublions pas Marx, le féminisme, l'écologie, le travail, la démocratie, et tant d'autres thèmes... : nous vous proposerons dans les jours prochains d'autres liens plus thématiques pour creuser notre formation !



Sur le site du Parti :

Vous trouverez ici des liens vers les vidéos de l'Université d'été du PCF mais aussi vers les séances de l'Université permanente ainsi que vers les revues du Parti :

Des sciences humaines : Cause commune

Et puis... comme on dit, "un esprit sain dans un corps sain" :

Alors pour bouger un peu...