Face à la baisse des volumes distribués et à l’explosion des coûts de l’énergie, la Coopérative de presse et de messagerie méditerranéenne (CPMM), à Marseille, et celle d’Oyé Distribution, à Lyon voient leur avenir menacé.



Créées à la suite de la liquidation de Presstalis en 2021, ces coopératives assurent la distribution de la presse nationale et de plusieurs titres locaux dans près de 1000 points de vente des Bouches-du-Rhône, du Var, de l’Isère et du Rhône. Elles constituent un outil indispensable garantissant à chacune et à chacun, dans les départements concernés, un même accès à la presse écrite dans toute sa diversité.



Les 65 salariés à Marseille et les 48 à Lyon assurent donc une mission d’intérêt général. Ils ne peuvent être les oubliés d'une filière dont ils sont l’un des maillons essentiels.



En effet les modalités actuelles d’attribution des aides publiques à la distribution ne garantissent pas leur juste répartition. L'argent public consacré au pluralisme de la presse doit bénéficier à l'ensemble des acteurs de la chaîne, notamment à celles et ceux qui rendent possible l'accès quotidien des lecteurs aux journaux.



Le PCF demande donc au Gouvernement et au ministère de la Culture de garantir :

une juste répartition des aides publiques, permettant de soutenir l’ensemble des acteurs de la filière

des mesures d'urgence pour garantir la pérennité des activités de CPMM, d’OYE DISTRIBUTION et préserver tous les emplois

Défendre les deux coopératives, les salariés et leur savoir-faire, c'est défendre le droit à l’information et la liberté de la presse.

Le PCF assure les salariés de la CPMM et d’OYE DISTRIBUTION de son total soutien dans leur combat.



Paris, le 18 novembre 2026,

Parti Communiste Français