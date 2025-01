Cuba enfin retirée de la liste des Etats soutenant le terrorisme, la lutte pour la fin du blocus continue !

Hier soir, dans un communiqué de la Maison Blanche, J. Biden retirait enfin Cuba de la liste des Etats soutenant le terrorisme. L’inscription illégale sur cette liste noire aux derniers jours du 1er mandat de Trump pour avoir accueilli, à la demande de la communauté internationale, le processus de paix colombien, avait depuis suscité de fortes protestations internationales. Elle avait entrainé, avec les 243 mesures supplémentaires de renforcement du blocus, des restrictions massives concernant les importations comme le commerce en général avec l’île.

De plus, le Titre III de la loi Helms-Burton est à nouveau suspendu. Le mémorandum de Trump de 2017 contre Cuba (NSPM-5) a également été éliminé hier soir, ce qui entraîne l’annulation de la Restricted Entity List. Celui-ci entrainait notamment des restrictions massives concernant le tourisme et les transactions avec Cuba incluant les hôtels et les entreprises.

Cette décision, à quelques jours de la passation de pouvoir à Donald Trump, est un premier pas vers le respect du droit international si souvent bafoué par les Etats-Unis, qui ont d’ailleurs été condamné par l’ONU en 2024 pour la 32eme fois consécutive.

Evidemment les risques sont grands que dès son retour au pouvoir D. Trump rétablisse ces mesures illégales et inhumaines. Mais il faut prendre cette décision pour ce qu’elle est : une victoire politique possible uniquement par la résistance du peuple cubain et par la mobilisation internationale !

A l’heure ou Cuba souffre plus que jamais des conséquences du blocus avec des restrictions drastiques dans le domaine de l’énergie notamment, cette éclaircie est plus que bienvenue.

Cependant, de façon globale, le blocus illégal et criminel ainsi que l’application des lois d’extraterritorialité américaines contre la France et l’Europe perdurent. Le PCF appelle à la poursuite de la mobilisation politique pour obtenir leur levée. L’Union Européenne et la France doivent s’y engager concrètement.

Nous saluons le peuple cubain et ses dirigeants qui depuis 66ans résistent à l’impérialisme américain et luttent pour la défense de la Révolution cubaine. Une première étape a été franchie hier et nous continuerons à nous battre jusqu’à la levée du blocus ! Le peuple cubain a le droit de vivre en paix et de choisir en toute souveraineté son propre développement économique, social et politique. C’est la base de la charte des Nations Unies et du droit international.

Fabien Roussel

16 janvier 2025