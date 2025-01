Cuba remise sur la liste noire des états soutenant le terrorisme : il aura fallu moins de 24h à Donald Trump pour de nouveau bafouer le droit international !

Les premiers décrets signés par Donald Trump démontrent l’extrême gravité du projet qu’il porte, visant à recomposer les modalités de domination de l’impérialisme américain.

Alors que la semaine passée Joe Biden avait fait un pas vers le respect du droit international en retirant Cuba de la liste des Etats soutenant le terrorisme, Donald Trump s’est empressé de remettre le pays sur cette liste ignominieuse dès son retour à la Maison Blanche. La suspension du Titre III de la loi Helms-Burton reste quant à elle valable pour 6 mois.

Cette décision, qui était attendue, est due à une seule et unique raison : il est insupportable pour la première puissance capitaliste du globe de voir un peuple résister, refuser de se soumettre à ses portes, et chercher à défendre en toute souveraineté les acquis de la Révolution.

La décision prise par Joe Biden reste cependant une victoire politique : Oui les Etats-Unis peuvent revenir sur une décision et admettre qu’ils sont dans l’illégalité ! Oui il est possible, avec la mobilisation internationale, de faire reculer la première puissance mondiale !

Les autorités françaises qui, la semaine passée, ont salué le retrait de Cuba de cette liste, doivent à présent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le caractère extraterritorial du blocus étatsunien contre Cuba de s’appliquer et des conséquences du retour de Cuba sur la liste des Etats finançant le terrorisme. Les mesures anti coercitions existent au niveau national et européen. Elles doivent s’appliquer ! C’est la condition « d’une coopération plus constructive avec Cuba » voulue par la France. Ce serait un premier pas, pour l’Union européenne, pour engager un processus conduisant à une véritable autonomie stratégique, seule à même d’amener la sécurité collective de l’ensemble du continent comme la souveraineté de ses nations dans tous les domaines.

Le PCF demeure mobilisé jusqu’au retrait du blocus et pour le respect et l’autodétermination des peuples !

Fabien Roussel

Le 22 janvier 2025