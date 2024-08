Déterminée, studieuse, jeune, nombreuse : Une université d’été 2024 pour affronter une situation à hauts risques

À situation exceptionnelle, il fallait une université d’été qui sorte des sentiers battus. Repensée autour de six axes – analyse de la séquence écoulée, débat autour de nos propositions, de la question de classe, des enjeux internationaux, construction d’un parti efficace, dialogue avec le monde du travail, de la recherche et de la création –, l’édition 2024 entendait être de plain-pied dans la situation nouvelle. Force est de constater qu’elle a rencontré l’intérêt des communistes. Avec une participation augmentée de 23 % par rapport à l’an passé, c’est l’université d’été qui aura compté le plus grand nombre de participant·e·s depuis la pandémie. Nombreuse, cette édition fut aussi particulièrement studieuse : avec des ateliers pleins du matin jusqu’au soir (y compris le dimanche à 9 h, au lendemain du grand banquet fraternel organisé par la fédération de l’Hérault dans la magnifique agora de la danse), une qualité d’écoute, de rebond, de débat. Face à l’ampleur des enjeux, il y avait une grande soif de comprendre pour agir au plus juste, loin du confort des postures toutes faites. Autre trait marquant : la jeunesse. Aux habitués et à un certain nombre de dirigeants, se sont mêlés bien des nouveaux venus.

Sur le fond, faut-il tenter de résumer les apports de cette université ? L’exercice serait nécessairement superficiel en quelques lignes. En revanche, l’enjeu est fort de faire vivre les contenus de l’université d’été dans la durée et de les faire rayonner au-delà de seuls participants. En ce sens, par-delà les retransmissions en direct qui ont jalonné l’édition 2024, une série d’ateliers filmés tout au long de ces trois jours seront prochainement accessibles sur Internet. En outre, nous allons rassembler les interventions écrites qui nous ont été transmises afin qu’en quelque sorte ces trois jours vécus puissent être lus.

Ainsi, l’université d’été, c’est fini pour 2024, mais plus encore qu’à l’habitude, ça continue…

Guillaume Roubaud-Quashie

Article publié dans CommunisteS, N°1007, 28 août 2024.