Les décisions de Sébastien Lecornu en Nouvelle-Calédonie vont à l’encontre de la sécurité collective dans la région

Lorsque l'on évoque Nouméa et la Nouvelle Calédonie, on ne peut s’empêcher d'évoquer cette végétation luxuriante, ses sables blancs d'une grande finesse et ses requins mangeurs d'hommes. Mais il y a aussi le souvenir terrible de la grotte d’Ouvéa, l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et la répression par la France coloniale.

Un matin, récemment, les Calédoniens ont pu voir leur ville quadrillée par un nombre considérable de gendarmes mobiles « massivement importés » de métropole et de 4x4 prêts à bondir ou stationnant sur les hauteurs surplombant l'aéroport. Monsieur Lecornu, ministre des Armées, venait en visite dans le Territoire. Cette démonstration de force qualifiait à elle seule les « bons rapports » qu'entretient l'exécutif avec les habitants du Caillou. De plus, pour limiter l'empreinte carbone, on pouvait supposer que ce dernier venait dans le cadre d'une mission interministérielle au service des populations. Eh bien non ! Il venait présenter la nouvelle marotte de son chef : l'alliance indo-pacifique, qui n'intéresse pas les Indiens et qui irrite profondément les Américains qui sont engagés dans un dangereux bras de fer avec les Chinois.

Les Calédoniens pensaient que, peut-être, la France qui garde l'administration régalienne du Territoire, allait enfin pourvoir les nombreux postes de fonctionnaires budgétés mais non pourvus dans de nombreuses administrations. Ils pensaient que la discrimination envers les autochtones allait cesser, Kanak et Kaldoches réunis, et qu'enfin un plan ambitieux pour effacer la gestion coloniale de l’île serait annoncé. Peut-être aurait-il pu annoncer la fin de la politique de gribouille qui vise à importer des fonctionnaires métropolitains sur plusieurs années pour modifier la liste électorale au cas où ?

En réalité, Monsieur Lecornu est venu pour inaugurer le prolongement des quais du port de Nouméa afin que celui ci-puisse recevoir des navires de fort tonnage, type Corvette ou Frégate de premier rang, voire le porte-avions Charles-de-Gaulle. Et tant pis pour la barrière de corail. Cela étant inauguré, il a annoncé l'arrivée et le stationnement permanent de mille soldats supplémentaires, d'un bateau de transport de débarquement tout neuf pouvant projeter 80 hommes d'une corvette, de patrouilleurs de haute mer, ainsi que des Atlantiques 2, seuls vraiment outillés pour surveiller les abords maritimes. Mais ce n'est pas tout, car dans sa frénésie d'inauguration il a lancé les travaux de bâtiments qui pouvaient stocker une arme nucléaire. Et pour faire bonne mesure, un escadron de 5 Rafale sera positionné en permanence, ce qui nécessite la présence d'un avion ravitailleur pour allonger la permanence en vol ou vers Tahiti.

Voilà ce que le représentant de la France néocoloniale était venu faire, en contradiction totale avec les accords constitutionnels visant à l'indépendance à terme.

Une telle initiative n'a fait l'objet d'aucun débat au Parlement et dans ses commissions, ni à l'Assemblée territoriale, provoquant l'ensemble des habitants qui se voient devenus cible nucléaire pour l’ensemble des États voisins. Une fois de plus, la bourgeoisie française est incapable d'engager un processus de décolonisation qui devrait créer les conditions d'une nouvelle coopération entre nos deux nations.

Fort heureusement, les Kanaks n'identifient pas la France à ces petits affairistes sans lendemain, ils savent que notre France reste celle de Louise Michel. Et que ces personnages n'arrêteront pas la marche de l'Histoire.