Drame de Calais : l’émotion ne suffit plus ! Respectons le droit et ouvrons des voies légales et sécurisées de migration

Depuis hier soir, le président de la République et des ministres se répandent sur les réseaux sociaux pour exprimer leur émotion à la suite d’un nouveau naufrage d’une embarcation de fortune dans la Manche.

Une trentaine de morts qui s’additionnent aux milliers de morts en Méditerranée, aux morts dans les montagnes, sur les voies ferrées, aux morts à la frontière polonaise avec la Biéolorussie. C’est intolérable, inhumain ! La politique de l’Union européenne est une des responsables de ces drames.

L’émotion ne suffit plus, surtout de la part de celles et ceux qui ont mis en place cette politique d’ « Europe forteresse » et de « chasse » aux migrant-e-s.

La politique répressive des gouvernements français depuis plus de 10 ans est un échec et met en danger la vie de personnes déjà fragilisées.

Le Parti communiste français (PCF) demande que la France prenne maintenant l’initiative de voies légales et sécurisées de migration pour éviter tous ces drames et participer à l’accueil, l’installation et l’accès à leurs droits de toutes ces personnes qui cherchent un lieu pour vivre.

Le PCF réaffirme que cela doit passer par la dénonciation des accords du Touquet, l'abrogation des directives de Dublin et le plein respect du droit et des conventions internationales.

Parti communiste français,

Paris, le 25 novembre 2021