Elections partielles 4 et 11 avril – Pas-de-Calais : à vous de choisir le monde d’après que vous voulez !

Dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais (qui va de la Côte d’Opale au bassin minier), où la sortante est LREM, la liste Union de la gauche présente Jérôme Jossien, candidat (Génération.s) et Patricia Duvieubourg, suppléante (PCF).

Dans leur circulaire, ils affirment que : « La course au profit ne peut plus justifier l’exploitation des humains et des ressources naturelles, au risque de compromettre notre survie. Nous militons pour faire de la sauvegarde de nos services publics la priorité absolue. Nous nous engageons pour éliminer les inégalités qui frappent injustement les territoires ruraux et les plus fragiles d’entre nous. »

Élisons un député vraiment utile, dit encore le document, qui liste une série de propositions : Éviter les fermetures de classes et suppressions de postes d’enseignants ; soutenir les aides scolaires pour enfants handicapés(ASEH) ; agir pour plus de places en crèche et sur les horaires inadaptés pour ceux qui travaillent de plus en plus loin ; maintenir les services publics : la Poste, les antennes du Trésor Public, les lignes et gares SNCF ; faciliter le renouvellement des pièces d’identité en mairie afin d’éviter de devoir se déplacer dans des centres éloignés (difficultés pour les habitants dépourvus de moyens de locomotion) ; permettre les déplacements avec les transports en commun, en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, quand il n’y a pas de voiture à disposition ; défendre la mise en place d’un revenu universel d’existence pour notre jeunesse en détresse financière aggravée depuis la crise sanitaire ; défendre les plus démunis face à la volonté de députés LREM visant à supprimer la trêve hivernale.

Leur candidature Generation.s/PCF est soutenue par France insoumise et Gauche républicaine et socialiste.

Leur circulaire fait état de soutiens significatifs, des communistes Fabien Roussel, Cathy Apourceau-Poly, Dominique Watrin, de l’animateur LFI de Boulogne, du sénateur Corbisez.