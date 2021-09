Fête de l’Humanité – Un moment clé pour la présidentielle et le renforcement du PCF

La Fête de l’Humanité qui débutera vendredi et se tiendra tout ce week-end des 10, 11 et 12 septembre sera à la fois un grand événement populaire et l’événement politique marquant de la rentrée des communistes.

Très attendue par nous toutes et tous, avec l’envie de se retrouver et de partager un moment festif, culturel, politique, elle sera également l’occasion de continuer à faire connaître la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022. Son meeting du samedi 11 septembre, à partir de 17 h sur la grande scène, lui donnera l’occasion de partager son ambition pour la France et de franchir une nouvelle étape dans la campagne avec les militant·e·s, les participant·e·s à la Fête. Il dédicacera également son livre “Ma France, heureuse, solidaire et digne” le dimanche matin à 10 h sur le stand national des communistes. Il est d’ores et déjà possible de se procurer le livre auprès de sa fédération.

Depuis maintenant près d’un an et demi, notre besoin de débat et de construction collective a été fortement limité par la pandémie. Ce manque de moments partagés est d’autant plus dommageable car le gouvernement profite de la crise sanitaire pour pousser encore plus loin sa politique de casse des conquis sociaux, avec ses projets honteux de réforme de l’assurance chômage ou encore des retraites, au moment même où nous avons besoin de solidarité et de nouvelles avancées de progrès social pour relever les défis posés par la pandémie.

Nous devons nous retrouver et réfléchir à la manière d’organiser la mobilisation pour résister et construire l’alternative à cette politique. Cette année, la Fête doit être pour les militant·e·s et les sympathisant·e·s l’occasion de débattre, de réfléchir ensemble, de construire nos combats à venir et de déployer notre campagne présidentielle.

Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux de 10 000 adhésions tout au long de cette campagne. La Fête de l’Humanité marquera le lancement de cette campagne, avec les nouveaux bulletins d’adhésion aux couleurs de la campagne présidentielle. Chaque fédération recevra ces bulletins dans les jours qui viennent pour renforcer le Parti dans son département.

La jeunesse et l’emploi, deux des grandes priorités de la campagne, seront également au cœur de cette Fête. Le tract « Construire un pacte pour la jeunesse » nous permettra d’aller à la rencontre des jeunes de la Fête pour présenter nos premières propositions et recueillir les leurs. Le 4-pages « Nos solutions pour l’emploi et les salaires » nous permettra également de populariser nos propositions et de faire connaître la grande initiative nationale sur l’emploi du 20 novembre, précédée de la semaine d’initiatives locales organisée du 9 au 16 octobre dans toutes les fédérations.

La Caravane des Jours heureux, qui a sillonné le littoral français tout l’été, sera également de la Fête pour prolonger son activité, notamment avec les cartes postales à envoyer à Emmanuel Macron, et qui reprennent nos grands thèmes de campagne : le droit aux vacances, la jeunesse, la retraite…

Cette année plus que jamais, la Fête de l’Humanité sera l’événement politique d’une rentrée qui s’annonce riche en débats, en discussions et en partage, et nous devons ensemble tout faire pour relever avec entrain et fraternité le défi des Jours heureux !

Lena Mons