Face aux menaces d’annexion de la Cisjordanie et à la poursuite des massacres à Gaza, la France doit réagir

Le gouvernement d’extrême-droite israélien de Benjamin Netanyahou vient de décider de la plus grande confiscation illégale de terres en Cisjordanie depuis les accords d’Oslo. Il a annoncé la construction de 5200 nouveaux logements, la construction de nouvelles colonies et l’extension des colonies existantes. Cette décision honteuse est orchestrée par le ministre raciste Smotrich, chargé de l’administration de la Cisjordanie occupée, qui place ses fidèles suprémacistes à des postes clés.

Le gouvernement israélien de Netanyahou prépare donc l’annexion illégale de la Cisjordanie occupée. Il poursuit parallèlement les massacres de masse à Gaza, comme en témoigne les dizaines de victimes du bombardement du camp d’Al-Mawasi, censé se trouver dans « une zone humanitaire protégée ». Il assume la montée des tensions au Nord.

Le Parti Communiste Français condamne avec la plus grande fermeté ces massacres de masse et ces décisions colonialistes et annexionnistes au service d’un projet politique suprémaciste d’extrême-droite. L’occupation et toutes les colonies sont illégales du point de vue du droit international.

Il exprime sa solidarité avec le peuple palestinien, victime de l’occupation et de la colonisation israéliennes, et avec le peuple israélien et les forces de paix en Israël qui se mobilisent contre les projets du gouvernement Netanyahou. Il est au côtés des forces progressistes israéliennes et palestiniennes s’opposent à l’essentialisation du conflit sur des bases religieuses et portent l’exigence d’un règlement politique du conflit sur la base des résolutions de l'ONU. Le PCF salue les mobilisations importantes pour la démocratie en Israël qui ont eu lieu encore ce samedi 13 juillet.

Le PCF appelle la France à intervenir politiquement et diplomatiquement en faveur d’une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, dans le sens du projet du Nouveau Front Populaire.

Ce projet porte pour la France les exigences de :

- Un cessez-le-feu immédiat à Gaza

- La reconnaissance immédiate par la France de l’Etat de Palestine aux côtés de l’État d’Israël sur la base des résolutions de l’ONU

- La libération des otages israeliens détenus par l’organisation théocratique et terroriste du Hamas

- La libération des prisonniers politiques palestiniens

- L’application des décisions de la justice internationale et l’ordonnance de la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui évoque, sans ambiguïtés, un risque de génocide

- L’instauration d’un embargo sur les livraisons d’armes à Israël

- La prise de sanctions contre le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie

- La suspension de l’accord d‘association Union européenne - Israël, conditionné au respect des droits humains

- L’organisation d’élections libres sous contrôle international pour permettre aux Palestiniens de décider de leur destin

- Le respect de la souveraineté du Liban

C’est par la fin de l’occupation et de la colonisation israéliennes et par une solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale de l’Etat palestinien, qu’une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens sera possible.

Parti Communiste Français, 14 juillet 2024