Intervention au rassemblement du samedi 6 avril organisé par le CDKF contre l’usurpation des mairies par l’Etat turc

Chers amis,

Je viens vous apporter toute la solidarité du PCF et de notre secrétaire national Fabien Roussel au Dem-Parti, aux luttes démocratiques du peuple kurde et à tous les progressistes et démocrates de Turquie qui s’élèvent contre la politique répressive, autoritaire et ultra-libérale d’Erdogan.

Le régime d’Erdogan est un danger démocratique, social et sécuritaire pour le peuple kurde, pour le peuple turc, pour l’ensemble des peuples de la région, de l’Arménie à l’Irak et de la Syrie à Chypre et à la Grèce.

Les élections locales de dimanche dernier sont une claque magistrale pour Erdogan. Les résultats sont historiques. C’est une brèche dans le régime de l’AKP en place depuis 21 ans. Ils ouvrent un espoir nouveau. Ils ont été permis par la mobilisation du Dem-Parti et de tous les progressistes de Turquie !

Et ce malgré les pressions policières et militaires dans les régions kurdes et malgré les trucages des listes électorales dont la délégation d’observation, que le PCF a envoyée, a été le témoin.

Ces élections montrent que le régime craque sous le poids de la volonté populaire. C’est une réaction démocratique, alors que beaucoup des villes où le Dem a été élu sont exactement celles où Erdogan avait destitué illégalement les maires kurdes il y a plusieurs années. C’est ainsi que Diyarbakir n’avait plus de municipalité élue depuis 9 ans !

Erdogan l’a bien compris par une réaction autoritaire en cherchant à destituer à nouveau les municipalités élues. Il a raté son coup à Van grâce à la réaction populaire. Mais la répression violente des manifestations populaires montre qu’il n’a en rien accepté le verdict des urnes.

Nous sommes donc ici pour sonner l’alarme démocratique. En solidarité avec les municipalités du Dem démocratiquement élues. Pour que soit respectée la souveraineté populaire. Mais aussi pour exiger que la France exige des autorités turques le respect de la démocratie !

Nous sommes ici également pour continuer à exiger la libération des prisonniers politiques turcs et kurdes qui croupissent dans les geôles d’Erdogan. Pour exiger la libération d’Abdullah Ocalan, dont nous sommes sans aucune nouvelle depuis maintenant trois ans. Pour exiger la décriminalisation du mouvement kurde.

Nous sommes ici aussi pour dire que nous n’avons pas oublié les six militantes et militants kurdes assassinés en plein Paris. Nous exigeons que le secret défense soit levé sur les attentats terroristes de 2013 ; et nous demandons que le parquet anti-terroriste se saisisse de ceux de 2022. Justice et vérité pour Sakine, Fidan et Leyla, pour Evin, Mîr et Abdulrahman !

Pour tous ces combats, pour la reconnaissance des droits politiques et culturels du peuple kurde, vous pouvez compter sur la solidarité et la mobilisation du PCF !