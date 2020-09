"La fête de l'Humanité autrement " et fêtes fédérales dans toute la France !

Avec l'épidémie de Covid-19, la fête de l'Humanité prendra exceptionnellement une nouvelle forme alliant point de rendez-vous décentralisé et un format numérique au travers d'une plate-forme donnant accès aux différents espaces de la fête (forum social, espace culture, événement festif…). Et la fête de l’humanité va retentir partout en France, grâce à des rencontres et des débats dans nos fédérations et sections. Tu en trouveras un recensement non exhaustif ici, mêlant également les autres moments festifs prévus ces prochaines semaines dans les départements, et dans lesquels l'Humanité sera bien sûr bien présente ! Envoyez vos initiatives ou compléments à vie-militante@pcf.fr.

Fédération du 5 :

* Retransmission des débats à la fédération

Fédération du 12 :

* Fête de la section de Rodez le 3 et 4 octobre à Saint-Eloi : repas, débats

Fédération du 19 :

* Fête des angles le 6 octobre : Débat à 11h, buvette, tombola, stands, exposition centenaire

Fédération du 31 :

* La Fédération du PCF 31 organise le Week-End du 11 et 12 septembre 2020 un « Moment d'Humanité ».

Il est important, dans cette année si particulière, de maintenir ce temps si chaleureux avec celles et ceux qui participent à faire tenir debout le stand du « Toulousain Gourmand ». C'est pourquoi, le vendredi 11 septembre 2020, la Fédération du PCF 31 convie ses monteurs, ses petites et grandes mains, à se retrouver autour d'un plat si cher à notre région, un cassoulet ! Ce temps, et il est nécessaire de le souligner, sera l'occasion d'une transmission entre ceux qui connaissent la fête comme leur poche et les jeunes camarades inventifs et ayant soif d'en apprendre davantage sur cette si belle fête.

Le lendemain, le samedi 12 septembre, elle invite l'ensemble de ses adhérents ; ainsi que ceux qui ont à cœur de découvrir, de rencontrer ou de maintenir leur sympathie vis à vis de ses actions, à venir dans les locaux de la fédération pour déguster une grande paëlla lors d'une journée consacrée à la retransmission des échanges organisés par l'Humanité. Cela sera également l'occasion d'évoquer les cents années écoulées depuis la création de notre Parti, et de lui tracer des perspectives pour les années à venir.

* La fête de l'Huma 31 a elle été déplacée les 7 et 8 novembre 2020, la programmation est en cours de finalisation et aura pour thème le centenaire du Parti Communiste Français.

Fédération du 35 :

* le 12 septembre à partir de 14h 30 rue Louis Hémon à Rennes : théâtre, débats, concerts, restauration

Fédération du 59 :

* à Prouvis le 13 septembre midi : banquet et fête, présence de Fabien Roussel

Fédération du 66 :

* à Mauléon le 12 septembre : buvette, débat et repas sur inscription pour la 30ème fête du Journal Liberté

Fédération du 72 :

* Initiative à Allonnes

Fédération du 73 :

* le 17 et 18 octobre, Fête des Allobroges savoyards, espace François Mitterand à Montmélian

Fédération du 77 :

* à Chelles le 13 septembre

* à la fédération le 12 septembre

* à Mitry-Mory le 14 septembre

Fédération du 82 :

* 12 septembre repas convivial

Fédération du 83 :

* à Draguignan le samedi 12 et le dimanche 13 septembre :

Les militants communistes varois sont à l’offensive depuis plusieurs mois dans le département.

Le 12 septembre expo d’affiches et prise de parole devant le local de la section.

Le 13 « Un dimanche pour l’Humanité » en plein air : à partir de 10h30 apéro-débat sur le devenir de l’Huma en présence de chroniqueurs et journalistes de l’Huma (Pierre Ivorra, Emilien Urbach, Jean-François Tealdi), et de Frédéric Boccara. Projections de courts métrages sur la fête de l’Huma. Repas festif, musique, loto, pétanque…et présentation du livre sur les migrants « Les sentinelles » en présence des autrices avec expo photos.

Fédération du 85 :

* Fête à Saint-Hilaire de Riez le 12 et 13 septembre :

Ouverture officielle Samedi 12/09 à 11 H – Clôture Dimanche 13/9 à 18 H – 63, avenue de la Faye, SAINT HILAIRE DE RIEZ 85270, entrée Dino’s Park.

Espaces, Politique, Culturel, Solidarité et Fraternité avec les associations de défense des Droits de l’Homme, de la planète, de luttes, Festif avec concerts et bars à bière, Restauration et bar à vins et à Trouspinette. Débats en présence d’un dirigeant national et divers intervenants.

" Nous avons pris contact avec les équipes de jeunes qui ont participé à nos dernières fêtes de l’Humanité. Ils nous ont dit, « nous on veut la faire cette Fête de l’Humanité ». Ils ont décidé du projet culturel. Ils nous ont dit « la question politique, c’est évidemment vous ». Ils nous ont parlé des exigences écologiques, des urgences sociales pour y faire front ensemble…Elles et ils sont « Intermittents » de tout. « Intermittents » de la vie. Nous ne voulons pas d’une « vie intermittente », avec eux et pour eux, mais faire du « commun ». Quand on leur a dit : on veut parler des 100 ans du Parti Communiste Français, la réponse a été cinglante et nous engage sacrément « Ouahh, Super ! »."

Fédération du 86 :

* Fête de l'Humain d'abord le 5 et 6 septembre avec Fabien Roussel et Philippe Martinez, ancienne gare de l'Isle Jourdain

Fédération du 91 :

* à Fleury le 12 septembre : Moment fraternel, débat quelle perspective politique, concert et restauration

* à Etampes le 12 septembre à la section locale du PCF : moment fraternel et débat

Fédération du 92 :

* le 12 septembre à Genevilliers au Parc des Sévines : Moment fraternel, débat sur écologie, concert et restauration

* le 12 septembre à Nanterre : Moment fraternel, débat sur racisme, concert et restauration

Fédération du 93 :

* à Aubervilliers le 13 septembre : moment fraternel et concerts +et débat

* à Aulnay à la section du PCF le 12 septembre : Débat école et un moment fraternel

* à Bagnolet à la section du PCF le 12 septembre

* en commun Bobigny, Noisy-le-Sec et Bondy : moment fraternel et concerts, débat

* au Pré Saint Gervais/les Lilas (salle Séverine au Pré Saint Gervais) le 13 septembre : Débat santé et débat féminisme, concert le soir

* à Montreuil à la section du PCF le 12 septembre : moment fraternel

* à Pantin le 12 septembre, à la fédération : débat sur la santé et musique

* à la Courneuve le 13 septembre à la section du PCF : débat sur la santé avec Christophe Prud'homme

* à Saint-Ouen le 12 septembre à la section du PCF : dégustation avec Kelbongoo, débat et moment fraternel

* à Villetaneuse le 13 septembre à l'école JB Clément : Débat avec Eliane Assassi et Stéphane Peu sur le covid 19 + Tables rondes éducation et violences policières + Moment convivial

Fédération du 94 :

* à Créteil à la section moment fraternel et débat santé

* à Orly à la section moment fraternel et débat santé