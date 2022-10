La Fête de l’Humanité et des libertés des communistes du bassin cannois – Pour faire vivre « Les jours heureux ! »

Grâce à l’investissement de 30 camarades et sympathisants, la fête annuelle des communistes du bassin cannois a attiré plus de 300 participants. Plusieurs associations tenaient un stand pour populariser leurs actions : le Mouvement de la paix, le MNLE, Attac, le collectif Féminisme et communisme, Scop-Ti, les Amis de la liberté, France Palestine Solidarité, les Amis de l’Huma…

Ces deux journées du 21 et 22 octobre ont permis des échanges constructifs pour élaborer collectivement des réponses aux problèmes urgents auxquels sont confrontés les citoyens.

Un premier débat, animé par Dominique Henrot, avec Jérémy Bacchi, sénateur communiste, venu en voisin des Bouches-du-Rhône, a permis d’aborder la nécessaire articulation entre les luttes et l’action des parlementaires pour gagner de bons salaires, développer les emplois et obtenir la retraite à 60 ans.

Le deuxième débat était animé par Pierre Bernasconi, avec Denis La Speza pour la Cgt-énergie et Gérard Piel pour le MNLE, sur les questions de l’énergie, de l’eau et des ressources naturelles. Un diagnostic partagé a permis de vrais échanges et une confrontation d’idées pour sortir de la situation dramatique que nous vivons. Rendez-vous a été pris pour approfondir ces questions lors de journées d’études partagées.

Le spectacle gratuit pour les enfants a été un moment fort de la fête en rassemblant une centaine d’enfants et leurs parents autour de Charlie, le clown des couleurs, puis autour d’Audrey et son apprentissage des plantations.

Les deux concerts, avec Hard Lee and the Almost band, puis avec Reynald et Guy, ont fait vibrer et participer le public dans la gaîté et la bonne humeur.

Et comme chaque année, les repas ont fait vivre le partage, la convivialité, l’échange et la chaleur humaine grâce aux équipes d’Aline pour la soupe au pistou, d’Incarnation pour la paella et de Tekim pour le kebab turc.

Dans cette période d’austérité, de morosité, où les tenants du pouvoir font tout pour enfermer chacun dans la résignation et le repli sur soi, dans ce beau département des Alpes-Maritimes malade de la domination d’une droite qui, sans complexe, fait le lit du Rassemblement national, la fête de l’Humanité et des Libertés est le contrepoison indispensable. Elle a permis d’en prendre le contre-pied en travaillant aux rassemblements éclairés et déterminés pour redonner de l’espoir et pour faire vivre « les jours heureux ».

Pierre Bernasconi