Le MJCF et le PCF 31 organisaient leur fête annuelle les 27 et 28 mai

Une fête de plain-pied dans le mouvement social qui secoue le pays depuis le 19 janvier. Élus, partis de gauche et syndicats ont débattu de la préparation des 6 et 8 juin, nouvelles étapes qui pourraient permettre d’élargir la mobilisation, de l’inscrire dans la durée et devenir un rassemblement populaire majoritaire. Le « retour » du PCF dans le champ politique est salué dans les débats, c’est une des conditions du débouché politique aux luttes.

La fête s’est déroulée sous le signe de la solidarité internationale avec la présence d’un conseiller de l’ambassade de Cuba, de la présidente de l’Association Soulèvement national iranien ou des associations des Kurdes en exil.

Nous avons débattu d’enjeux vitaux : la jeunesse, la formation, l’eau, la mobilité, la lutte pour un moratoire de la ZFE, la paix, l’énergie… Le meeting avec Ian Brossat a été très suivi et apprécié, la présence de Ian a permis une bonne couverture médiatique. Les contacts avec les médias ont été préparés soigneusement.

La fête c’est aussi la culture avec la librairie de la Renaissance et les auteurs invités, la célébration des 80 ans du Conseil national de la Résistance ou des 50 ans du renversement du gouvernement d’Unité populaire chilien de Salvador Allende.

La fête c’est la musique avec des concerts et animations musicales. À Toulouse, la fête c’est le rugby et le football ; nous avons organisé des tournois avec l’association Rugby Diversité qui œuvre pour l’intégration sociale et professionnelle des réfugiés. Notre fête est l’événement politique le plus important en Haute-Garonne par le nombre des participants, près de 2 000, par la présence d’élus régionaux, départementaux, municipaux, par la présence des partis de gauche et des principaux syndicats. L’investissement militant est très important, 35 000 tracts distribués, des dizaines de points de rencontre et de vente de la vignette, 5 000 affiches collées, des semaines de préparation, une semaine de montage et démontage, 6 restaurants… Cette fête a été l’occasion de renforcer nos organisations, MJCF et PCF, et de réaliser des abonnements à notre journal les Nouvelles 31. Au bout de toute cette énergie militante, il y a la fierté d’avoir réussi un grand moment politique, populaire et fraternel.

Bastien Bonnargent,

secrétaire départemental du MJCF

et Luc Ripoll,

secrétaire départemental du PCF