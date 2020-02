Le Parti de l’art s’expose Trésors donnés / Trésors prêtés

Du 19 septembre 2020 au 6 janvier 2021, Espace Niemeyer - 2, place du Colonel-Fabien Paris 19e

À l’automne 2020, le PCF fêtera d’un même mouvement le centenaire du PCF et le 40e anniversaire de son siège conçu par Oscar Niemeyer, en offrant au large public et aux militants une grande exposition artistique à l’Espace Niemeyer. L’exposition mettra en valeur le riche fonds d’œuvres détenu par le Parti communiste et des pièces emblématiques de plusieurs dizaines d’artistes majeurs engagés aux côtés ou au sein du Parti communiste français.

Dans ce parcours mêlant révolutions artistiques et politiques du siècle, on y découvrira des œuvres de Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Fernand Léger, André Masson, Alberto Giacometti, Edouard Pignon, Boris Tazlitsky, André Fougeron, Renato Guttuso, Ladislas Kijno, Marcel Gromaire, André Lhote, Jean Fautrier, Pierre Tal Coat, Roberto Matta, Jean Messager, Auguste Herbin, Michel Tyzsblat... Près de deux cents œuvres au total, dont la fameuse caricature sacrilège de 1919 sur la Joconde, signée L.H.O.O.Q., peinte par le maître dada Marcel Duchamp et offerte par Louis Aragon à son parti, pour la première fois présentée publiquement au siège du PCF.

Les commissaires de l’exposition, Yolande Rasle et Renaud Faroux, s’autorisent un clin d’œil au fameux voyage à Cuba en 1966 des artistes du Salon de

mai : Edouardo Arroyo, Gilles Aillaud, Valerio Adami, Henri Cueco, Erro, Jacques Monory, Bernard Rancillac, Antonio Recalcati… invités par Wifredo Lam à célébrer artistiquement les dix ans de la Révolution cubaine.

La sculpture et la photographie seront aussi mises à l’honneur.

Et l’exposition s’ouvrira à des créations d’aujourd’hui. Une œuvre de réalité virtuelle, « Mémoires vives », sera présentée par l’artiste Miguel Chevalier sous l’impressionnante coupole blanche du bâtiment. Un témoignage aux muralistes de tous les pays sera rendu dans l’escalier qui donne accès au premier sous-sol par le collectif de street artists « 9e concept ». Et la salle des délégations entièrement dessinée par Oscar Niemeyer accueillera ses plans, ses maquettes et des photographies prises lors de la construction du siège.

Ainsi, cette prestigieuse exposition avec des œuvres originales venues de tous les horizons continuera avec éclat le voyage du PCF du côté de l’art.

Vernissage : 1er octobre. Ouverture du lundi au vendredi 11h à 19h en septembre du lundi au dimanche de 11h à 19h en octobre / du lundi au samedi de 11h à 19h en novembre, décembre, janvier. Fermeture: le jeudi. Nocturne : 11h à 21h les mardis