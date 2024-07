Le stand du Conseil National du PCF sera, encore cette année, en prise avec l’actualité politique

Le stand connaîtra des temps forts avec Fabien Roussel, secrétaire national : retrouvailles des candidats aux élections législatives et européennes, en compagnie de leurs militants locaux ; réception des personnalités ; remise des cartes aux nouveaux adhérents.

En plus des débats animés par des collectifs et revues, trois grands débats seront organisés.

D’abord, « Contester le monde du travail à l’extrême droite ». Plusieurs partis de gauche, selon les préceptes du think tank Terra Nova, renoncent à s’adresser aux travailleurs, ce qui accroit le danger pour les prochaines élections. Car les comportements des ouvriers et employés, contre leur propre intérêt, les conduisent d’abord à s’abstenir, ensuite vers l’extrême droite. Pourtant, les concurrences entre hommes et femmes, urbains et ruraux, natifs ou immigrés, etc. sont d’abord exacerbées par les questions économiques. S’il faut le faire dans des termes renouvelés, pour prendre en compte la nouvelle répartition de l’emploi (autant de cadres que d’ouvriers par exemple), le PCF s’attache à mieux faire percevoir les intérêts communs et des perspectives pour surmonter les divisions.

Ensuite, le stand du Conseil national du PCF sera l’occasion de lancer les États généraux pour l’alternative à gauche, en mettant les projets en débat. La droite et l’extrême droite ont conquis beaucoup de terrain dans la bataille d’idées : résignation, divisions. Beaucoup d’idées circulent à gauche, parfois convergentes, d’autres divergentes, et leur mise en débat de façon décentralisée ne peut que contribuer à faire grandir des alternatives possibles, parmi lesquelles les propositions portées par le PCF sont porteuse d’un autre projet de société.

Enfin, « Les municipalités communistes : des terrains d’expérimentation et de résistance ». Face à l’offensive de Macron, nos communes ont constitué des contre-pouvoirs, des moyens de donner à voir des voies alternatives. Dans une situation politique inédite, et dans la perspective des élections municipales, les communes font la preuve que l’on peut prendre du pouvoir sur des décisions dont l’application soulage et améliore la vie.

Dans la situation politique actuelle, sans majorité absolue, pour renforcer la dynamique à gauche, une grande campagne d’adhésions au PCF sera conduite, dont le stand du CN constituera le centre névralgique. Elle se déclinera dans les animations plus festives : photomaton du progrès, atelier maquillage de l’étoile rouge, etc.

Stéphane Bonnéry & Shirley Wirden

Article publié dans CommunisteS, n°1005, 17 juillet 2024.