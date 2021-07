Les 13 et 14 juillet RDV à Paris place des Abbesses ! Bal de l’UEC 2021

Les deux années qui viennent de s’écouler ont été particulièrement éprouvantes pour les étudiants et les étudiantes. Fermeture des universités, cours à distance, isolement, manque de perspective d’avenir, décrochage massif, mais surtout explosion de la précarité étudiante qui a forcé des milliers d’étudiants et d’étudiantes à devoir faire la queue devant les banques alimentaires.

Face à cette situation, l’UEC a été au rendez-vous. Puisque le gouvernement a abandonné une partie de sa jeunesse en ne mettant en place que des mesurettes, nous avons répondu par la solidarité en organisant en lien avec nos partenaires des collectes et des distributions alimentaires pour les étudiants et les étudiantes.

Lorsque Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur était portée disparue depuis la fermeture des établissements d’enseignement supérieur, que la question étudiante était absente de la scène médiatique, nous avons été à l’initiative d’une mobilisation étudiante d’ampleur à travers tout le pays. Avec cette mobilisation, nous avons remis les problématiques étudiantes sur la table et forcé le gouvernement à mettre en place des mesures : généralisation des repas Crous à 1€, reprise en présentiel une fois par semaine.

Pourtant, cela demeure insuffisant. La précarité dans laquelle est plongée nombre d’étudiants et d’étudiantes isole et enferme. Elle a participé au décrochage massif d’un sixième d’étudiants et d’étudiantes depuis le début de la crise sanitaire. Elle empêche les étudiantes et les étudiants d’avoir accès aux loisirs, aux vacances, au sport et à la culture. Cumuler emplois précaires et études force des milliers d’entre nous à devoir choisir entre les cours et le travail, la question du temps libre et des loisirs ne se pose même plus.

Alors que les espaces culturels, les salles de concerts, les salles de sport ouvrent de nouveau leurs portes, nombre d’étudiants et d’étudiantes ne peuvent y accéder. En cause, le manque de revenus et le manque d’infrastructures. À l’approche de l’été, ce n’est pas le choix des destinations de vacances qui préoccupe les étudiantes et les étudiants mais plutôt de trouver un job d’été pour financer leurs études l’année prochaine.

Une fois de plus, alors que le gouvernement est incapable de répondre aux besoins des étudiants et des étudiantes, nous organisons la solidarité en plein Paris. À l’heure où l’isolement est devenu le quotidien de nombre d’étudiants et d’étudiantes, où la culture et le sport ont été trop longtemps oubliés, où les temps festifs se sont faits rares, nous allons faire des 13 et 14 juillet prochains une véritable fête populaire à Paris, place des Abbesses.

Pour l’ensemble des raisons exposées précédemment, le thème des débats du bal de l’UEC pour cette année 2021 est celui de l’accès aux loisirs pour les étudiants et les étudiantes. Notre mot d’ordre est le suivant : gagnons le droit aux loisirs, sortons de la précarité étudiante !

Débats, mais aussi Village associatif, concerts, échanges, buvette, prestations artistiques, la vie reprend bel et bien avec le bal de l’UEC 2021, qui est l’espace de toutes celles et tous ceux qui veulent construire un avenir meilleur.

Jeanne Péchon

Au programme :

Mardi 13 juillet

À partir de 14 h : buvette et restauration ouvertes au public

14 h-18 h 30 : Village associatif

17 h-18 h : Débat “Études ou dignité, il n’y a pas à choisir ! Quel Crous voulons-nous pour demain ?”

18 h 30 : Discours d’ouverture du bal

19 h 30-0 h : concerts : 19 h 30-20 h 30 : Open Minck. 21 h-22 h : Raasko. 22 h 30-0 h : DJ-Set avec Diane Wurtz

Mercredi 14 juillet

À partir de 14 h : buvette et restauration ouvertes au public

14 h-18 h 30 : Village associatif

17 h-18 h : Débat “L’accès au sport et à la culture : un droit pour les jeunes !”

18 h 30-1 h : concerts : 18 h 30-19 h 30 : Open Minck. 20 h-21 h 30 : Les Mineurs. 22 h-1 h : DJ set, Collectif Maybe Tonight

Le bal de l’UEC 2021, place des Abbesses, promet d’être inoubliable !