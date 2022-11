Les lycéens se préparent aux luttes et au 10 novembre ! Le MJCF organise un stage de formation pour les lycéens pendant trois jours.

Ce stage met l’accent sur la formation pratique : comment militer au lycée, comment mener les campagnes du Mouvement, distribuer un tract, faire adhérer, prendre la parole, argumenter, convaincre.

Des formations prennent une orientation plus thématique. Ainsi, les lycéens comprendront nos revendications féministes, ils étudieront l’histoire de la Palestine et aborderont la question écologique. Ils découvriront notre campagne pour le désarmement nucléaire.

Un échange est prévu avec Léon Deffontaines, secrétaire général du MJCF, autour de son livre Pour que jeunesse se fasse !

N’oublions pas les moments informels et conviviaux, avec une soirée cinéma et un grand jeu. Et, bien sûr, une visite guidée du siège du Parti communiste français.

De retour dans les fédérations, les stagiaires auront de nouvelles clés de compréhension et d’action qu’ils sauront mettre à profit dès la rentrée scolaire, lors de la journée de mobilisation du 10 novembre.

Léo Garcia