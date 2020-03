Macron trouve de « l’argent magique » pour le capital, pas pour les services publics et les hôpitaux !

Face à la crise, les hôpitaux toujours soumis à l’austérité !

Après 1 an de grève dans les hôpitaux dénonçant les manques de moyens (donc de lits, de personnels, de masques etc.) on aurait pu s’attendre à ce que, face à la crise sanitaire, Macron utilise le budget de l’État pour investir dans les hôpitaux. Il n’en est rien !

Le gouvernement a proposé une loi de finances rectificative pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

Les montants budgétaires supplémentaires sont très maigres : seulement 6,3 Milliards d’€ réellement mis. Le reste sous forme de garanties d’emprunts, qui n’amènent pas de déboursement.

2 milliards d’€ seulement seront consacrés à la prise en charge des arrêts maladie, à l’achat de masques et à la rémunération des personnels soignants. Il en faudrait d’urgence cinq fois plus ! C’est une gifle aux professionnels de la santé, qu’on envoie en première ligne combattre le fléau.

-Ni les banques, ni les grandes entreprises, ni les assurances, ni les grandes fortunes ne sont impliqués ni les différents capitaux spéculatifs… qui nous ont pourtant conduits à avoir un système de santé autant dégradé.

-De plus, le soutien des trésoreries des entreprises n’est pas conditionné au maintien de l’emploi et des salaires ![1]

Des moyens maintenant pour le service public de santé !

Le PCF demande un réinvestissement massif et rapide dans les services publics de santé :

Création d’un fonds d’urgence sanitaire financé par :

– La création d’une contribution exceptionnelle des grandes entreprises, des banques et des assurances

– Un crédit de la Caisse des dépôts et de la BCE (et son quantitative easing, à 0%)

– Rétablissement de l’ISF et, surtout, suppression du plafond fiscal (Flat Tax)

Gouvernance démocratique de ce Fonds : parlementaires et élus régionaux, représentants des travailleurs et des organisations syndicales, représentants des organisations patronales.

Dotation du Fonds pour 10 Mds pour les hôpitaux et le système de santé.

Construction de plusieurs hôpitaux, le nombre étant à déterminer avec les représentants démocratiquement choisis du système de santé. Achats de produits et matériels, certaines embauches, voire des formations d’urgence, ainsi qu’une prime.

Compensation des cotisations sociales qui ne seront pas versées, notamment celles dont l’État a annoncé qu’elles seront décalées ou suspendues.

Prime exceptionnelle pour tous les soignants, avec un engagement de revalorisation générale des carrières (points d’indice), un plan d’embauches et de formation.

[1]On a bien vu les résultats d’aides publiques sans contreparties comme le CICE : des effets d’aubaine sans changement de comportements des entreprises