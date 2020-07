International

Mobilisation européenne pour un vaccin gratuit contre la Covid-19: pas de profit sur la pandémie!

Le vaccin contre la Covid-19 ne doit pas être confisqué pour les profits capitalistes de l’industrie pharmaceutique mais doit être un bien commun et gratuit pour les peuples. Plus de douze organisations de la gauche européenne, dont le PCF, membres de la GUE-NGL au Parlement européen, à l’initiative du PTB, s’engagent en commun pour diffuser une pétition européenne interpellant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

En dépit des déclarations de cette dernière, la nécessité de faire du vaccin un bien commun n’est absolument pas reprise dans la Stratégie européenne du vaccin dévoilée le 17 juin dernier. Telle qu’elle est formulée, la Stratégie européenne laisse l’industrie pharmaceutique décider du calendrier, des modalités de distribution et du modèle économique du futur vaccin. C’est honteux! La gauche européenne exige à travers cette pétition que les investissements importants que promet la Commission soient dirigés vers la santé pour toutes et tous et non vers les intérêts privés de l’industrie pharmaceutique. Les recherches financées par les fonds européens doivent se poursuivre dans le cadre fixé par l’OMS de «patent pool» qui permet une mise en commun des recherches. Cela doit être une condition pour bénéficier d’un financement européen. C’est une question majeure de santé publique pour tous les peuples d’Europe.

C’est tout à fait possible de l’obtenir. Nous pouvons nous souvenir du découvreur du vaccin contre la poliomyélite, Jonas Salk, qui a refusé de faire breveter sa découverte, qui permet de sauver des millions de vies. Quand on lui demandait qui «détenait» le vaccin, il répondait: «Eh bien, au peuple je dirais. Il n’y a pas de brevet. Pourrait-on breveter le soleil?». C’est cet engagement qui a permis d’éradiquer presque totalement cette maladie à l’échelle mondiale. Ou encore du rapport de force victorieux mené par l’ANC et Nelson Mandela face à l’industrie pharmaceutique pour abaisser substantiellement le coût exorbitant du vaccin contre le SIDA.

C’est un combat européen. C’est également une lutte mondiale et un enjeu majeur de santé publique international, alors que la Covid-19 frappe de plein fouet l’ensemble des régions du monde.

Le PCF s’engage dès aujourd’hui et pendant l’été pour diffuser la pétition en ligne : https://www.right2cure.eu/fra

Signez et faites signer la pétition !

Vincent BOULET

membre du CN

responsable Europe du PCF