Moselle : Le PCF a pris l'initiative d'une démarche unitaire qui a rassemblé toute la gauche !

Le site de la Smart en Moselle est menacée de fermeture. Cette décision a été annoncée par le groupe Daimler début juillet. 1 600 emplois sont en jeu dans une région marquée par un recul industriel. Ce site voulu par la France et l'Allemagne a été inauguré en 1997 par Helmut Kohl et Jacques Chirac, Outre leur participation aux mobilisations sociales, les communistes se sont adressés à toutes les organisations de la gauche et écologiste pour leur proposer un travail en commun. Cette démarche a abouti à une conférence de presse commune (LFI, PG, EEGL, PS, Génération.s, LRDG, et PCF) devant le site de la Smart. Les organisations ont convenu de poursuivre ce travail par une démarche commune en direction de l'État. Un rassemblement devant la préfecture est envisagé.