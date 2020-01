municipales

Municipales 2020: D’ici le 7 février, l’enjeu de l’inscription électorale

Une élection municipale se gagne ou se perd sur la capacité de chaque liste en présence à mobiliser son électorat potentiel, et à l’amener les 15 et 22 mars jusqu’aux urnes. Or la condition première et nécessaire à la participation au scrutin municipal est d’être inscrit·e sur la liste électorale de sa commune. Nous savons par expérience que l’électorat jeune et populaire est le plus touché par la non-inscription ou la mal-inscription électorale.



Nous avons jusqu’au 7 février - date de clôture de la liste électorale pour participer aux élections municipales - pour remédier à cela.



Il existe maintenant un outil en ligne accessible par ordinateur ou smartphone qui permet de vérifier l’inscription électorale de chacune et chacun, ainsi que le numéro de son bureau de vote : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Il est d’autant plus important de procéder à cette vérification qu’un déménagement, même circonscrit à la commune, peut entrainer une radiation des listes électorales à l’insu de l’électeur ou de l’électrice.



Pour s’inscrire ou régulariser sa situation, il suffit d’aller en mairie - soit personnellement, soit en mandatant une personne - avec un justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans), un justificatif de domicile de moins de trois mois à son nom1, et le formulaire de demande d’inscription rempli :

https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024.



L’inscription peut aussi s’effectuer par Internet sur : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ ou par courrier à la mairie en envoyant les photocopies des justificatifs et le formulaire d’inscription rempli.



Les citoyennes et citoyens de l’Union européenne résidant dans la commune depuis au moins six mois peuvent elles et eux aussi participer au scrutin municipal à condition d’être inscrit·e·s sur la liste électorale de la commune. Cette inscription est, elle aussi, possible jusqu’au 7 février en mairie, par Internet ou courrier2.

Un travail systématique et organisé sur l’inscription électorale puis sur les procurations peut permettre de gagner les dizaines ou les centaines de voix qui feront la différence aux soirs du premier et du deuxième tours.

Yann Le Pollotec,

secteur Élections



1. Facture d’eau, de gaz, de téléphone fixe, d’électricité, assurance d’habitation, avis d’imposition, quittance de loyer, bulletin de salaire : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965

2. https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937