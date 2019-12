Noëls rouges - Des actions de solidarités concrètes menées par le MJCF

Faire vivre la solidarité Les fêtes de fin d’année sont une période particulière du calendrier où bon nombre de personnes se rassemblent pour célébrer la fin de l’année et partager un bon moment. Cependant, beaucoup en sont privé.e.s faute de moyens, parce qu’étant en situation de précarité et d’exclusion. En effet, ces fêtes cristallisent et mettent en lumière les inégalités profondes qui traversent notre société : quand le patronat se gave de cadeaux de fin d’année, se sont les classes populaires qui trinquent.

Face à ce constat, le MJCF, depuis plusieurs années maintenant et dans bon nombre de fédérations, mène des actions “Noël rouge”. Des initiatives aussi différentes les unes que les autres, permettant de faire jouer la solidarité et ce à tous les niveaux. Il peut s’agir de bourses aux jouets, de réveillons solidaires, ou bien servir des repas aux personnes dans le besoin. Le tout en lien avec les associations faisant vivre la solidarité sur les territoires.

A la différence des actions de charité, se sont bien des opérations de solidarité concrète que nous menons, et ce au même titre que les journées à la mer, vacances solidaires, ou des bourses aux fournitures scolaires que de nombreuses fédérations du MJCF organisent également. En effet, face à cette société libérale qui isole les individus et les divise toujours plus, ces initiatives sont autant de leviers d’interpellation et de contestation des logiques capitalistes et des inégalités qu’elles entraînent.

La saison des “Noëls rouges” est lancée

Prenons maintenant un exemple concret. Vendredi dernier était organisée à Ploufragan, dans les Côtes-d’Armor, par les jeunes communistes du département, une initiative “Noël solidaire : pas un enfant sans cadeau”.

Lors de l’organisation d’un concert de rap à prix libre dans une salle municipale, le MJCF 22 en lien avec le Secours populaire notamment, a pu récolter de nombreux jouets. En effet, avec une entrée à prix libre et un cadeau à déposer sous le sapin, les personnes venues assister au concert ont joué le jeu.

Une initiative réussie et ce à plus d’un titre, avec la participation d’un peu plus d’une centaine de personnes au cours de la soirée.

Des jouets seront redistribués au Secours populaire pour les fêtes de fin d’année. De plus, de nombreux jeunes ont pu venir assister à un concert et passer un bon moment, alors que trop souvent cette partie de la population est laissée sur le carreau en terme d’accès aux loisirs et à la culture.

Cet événement a marqué le lancement des initiatives de solidarité concrètes de la fin d’année initié par les jeunes communistes. De nombreuses autres fédérations vont ou sont en train d’organiser d’autres événements de ce type qui se tiendront tout au long du mois de décembre.

Jeanne Pechon, coordinatrice nationale du MJCF à la Vie des départements.